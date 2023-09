NEW YORK.-El administrador general del Banco de Reservas, Banreservas, Samuel Pereyra, destacó los beneficios que traerá para la diáspora dominicana en New York la apertura que se hizo, con la presencia del presidente Luis Abinader, de la primera oficina de representación de esta entidad en Estados Unidos.

Entrevistado por la periodista Katherine Hernández para Despierta con CDN, Pereyra detalló el arduo proceso que se llevó a cabo para lograr que la Reserva Federal de Estados Unidos aprobara la instalación una oficina en la ciudad de Nueva York y otra en Miami, Florida.

Sobre la oficina que fue instalada en Madrid, España, Pereyda detalló que se han aperturado más de mil cuentas bancarias y una cartera de más de 85 millones de pesos en préstamos a dominicanos residentes en esta ciudad.

El funcionario indicó que el objetivo es convertir en banco comercial estas oficinas para de esta forma poder bridar una gama más amplia de servicio a los dominicanos.

“Nosotros decidimos salir de las fronteras dominicanas, somos el banco más grande de la República Dominicana y queríamos salir… Y decidimos instalarla en las ciudades más representativas de los dominicanos, tanto aquí como en España”, puntualizó.

Pereyda reveló que los entes reguladores tanto en España como en Estado Unidos están interesados que en que ellos den el paso para convertirse en entidad bancaria.

Beneficios y Servicios que ofrece la nueva oficina de Banreservas

Unos de los principales beneficios que ofrecerá esta oficina, según el funcionario, es la posibilidad de que los dominicanos residentes en esta urbe puedan aperturar una cuenta bancaria, para con la intermediación de la remesadora que prefiera el cliente, puedan hacer depósitos en la misma.

Además, la posibilidad de gestionar préstamos hipotecarios para cumplir el sueño de construir o comprar su casa, sin tener que viajar o perder tiempo innecesario.

El funcionario dejó claro que esta sucursal no es una oficina comercial, por lo que algunos procesos que se realizan en República Dominicana, no podrán realizarse en Nueva York.

Puntualizó que se trata de una oficina administrativa y de tramitación, con el objetivo de conectar y relacionar a clientes que residen en otros países con intereses económicos en la República Dominicana.

Subrayó que aunque existen limitantes en cuanto a los servicios que se pueden realizar, este es un paso de avance que acerca al Gobierno a la pujante comunidad dominicana en el exterior.

Además de cambios de divisas, transferencias Internacionales, compra y ventas de divisas, así como factoring Gubernamental.

Mientras que dentro del listado de las transacciones que no estarán disponibles están: el área de caja, los cajeros automáticos, no se realizarán remesas, no se recibirá efectivo, ni cheque, ni depósitos, ni retiros, ni pagos.

Oportunidad de Negocios

El administrador general de la entidad bancaria sostuvo que esta oficina representa una gran oportunidad, tras lo cual resaltó que en Nueva York están los bancos más grandes y prestigiosos de todo mundo, que tienen más alcance global y mayor capital financiero.

Indicó que las diferentes remesadoras se han instalado alrededor de esta oficina por el nicho de negocio que representa la misma.

Esta nueva oficina se suma a la abierta por la entidad bancaria en Madrid, y próximamente será inaugurada una tercera en Miami, como parte del plan de internacionalización de Banreservas.

Las nuevas instalaciones funcionan en Ámsterdam Avenue esquina 181, en Washington Heights, donde reside una gran comunidad de dominicanos.