San Pedro de Macorís, RD.- El nuevo proyecto del pelotero dominicano Robinson Canó, East Recycling SRL, tendrá una inversión que supera los 16 millones de dólares y ayudará a generar más de 800 empleos directos.

El proyecto comprende tres naves: una procesadora de materiales reciclables, una clasificadora y separadora de residuos sólidos urbanos y una recolectora de residuos sólidos urbanos.

Así lo explicó el ingeniero Moisés Linares, gerente de las plantas, que ocupan un espacio de 20 mil m2 en un parque de zonas francas. A su vez tiene 80 mil m2 , a fin de que puedan instalarse nuevas empresas de fabricación de productos derivados del reciclaje.

La información la ofrecieron durante un programa especial del espacio radial “El Gobierno de la Mañana” de la Z 101, desde San Pedro Macorís.

Dijo que el concepto de la compañía se apega a la Ley General sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos número 225-20.

Además, ayudará a batallar con el manejo de los residuos sólidos en el territorio nacional, así como a la formalización de la economía circular.

Asimismo, detallaron que el proyecto iniciará en una primera etapa con 340 empleados directos y en una segunda etapa se llegará a 800, tras resaltar la rentabilidad del negocio en esa ciudad, que produce entre 250 y 260 toneladas de desechos diarios, sin tomar los desperdicios comerciales con los cuales se llegaría hasta 310 toneladas cada día.

Robinson Canó emocionado con el proyecto para SPM

De su lado, el jugador de béisbol Robinson Canó manifestó estar muy emocionado con el proyecto, ya que siempre ha tenido el sueño de llevar una iniciativa a su pueblo que genere empleos y sea duradera, y sobre todo que sea de provecho para sus compueblanos.

“Mis asesores primero no querían, pero un día me levanté y dije, ‘no importa la situación, yo quiero tomar el chance y no pensé que iba a ser de esta magnitud. Cada día me da más emoción ver cómo va este proyecto”, reveló Robinson Canó.

En cuanto a la comercialización del proyecto, destacan que ya tienen contratos a largo plazo con diferentes fábricas internacionales que utilizan su producto final.

Asimismo aseguraron que con las hojuelas que produce la compañía no solo buscan venderlas como materia prima, sino que además tienen como objetivo ayudar al parque en el que se encuentran las naves.

De igual forma detallaron que las naves soportan vientos sostenidos de 280 kilómetros por horas y están hechas en su totalidad de una estructura metálica.