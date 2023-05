Dominicana en Londres pide a Abinader que le lleve café Santo Domingo

Una residente dominicana en Londres le hizo una petición especial al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con motivo de su visita a Inglaterra para participar en la coronación del Rey Carlos III.

A través de un audio que ha circulado en varios grupos de WhatsApp, la mujer pidió al mandatario que le trajera algunos paquetes de café Santo Domingo, ya que se le está acabando y no encuentra este producto en Londres.

La petición de la mujer se hizo viral en poco tiempo y ha llamado la atención de muchos. En su

mensaje, la mujer, utilizando un arte del periódico Diario Libre, dijo.

«Yo acabo de ver que usted viene para acá, para Londres, yo vivo aquí, y sucede que se me está acabando el café Santo Domingo que yo me traje el otro día. Yo me estaba preguntando si de casualidad usted me puede traer dos o tres paqueticos de café, antes que se me acabe, por favor si no es mucho decir. Usted me avisa cuando usted llegue y yo voy y lo busco donde sea que usted se vaya a quedar».

La petición de la mujer es sencilla, pero refleja el afecto y la conexión que muchos dominicanos tienen con su cultura y sus productos.

Aunque el presidente no ha respondido públicamente a la solicitud, es probable que su visita a Inglaterra tenga un impacto positivo en las relaciones entre los dos países.