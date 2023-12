Domingo Contreras afirma Carolina Mejía fracasó como alcaldesa

Santo Domingo, RD. – El candidato a alcalde de la alianza opositora «Rescate RD«, Domingo Contreras, afirmó que las inundaciones que afectaron al Distrito Nacional hace dos semanas, demuestran el fracaso de Carolina Mejía como alcaldesa y el desinterés para dar solución a los problemas de la capital.

Contreras lamentó que más de 10 personas perdieran la vida, el 4 de noviembre del 2022. Asimismo, reiteró que justo un año después los muertos y los daños en la ciudad se multiplicaran como consecuencia de inundaciones provocadas por las lluvias.

En ese orden, Contreras cosideró como deplorable que las autoridades municipales y gubernamentales no hayan presentado un plan para proteger a los capitaleños.

Carolina Mejía no quiere ser alcaldesa y lo demuestra el hecho de que en noviembre del año pasado las lluvias causaron una tragedia en la capital, volvió noviembre y otra vez las inundaciones llenaron de miedo y luto a los munícipes, sin que se conozca una respuesta efectiva desde la Alcaldía Domingo Contreras

Dijo, además, que la alcaldesa no cumplió con la promesa de campaña de invertir recursos en la readecuación y limpieza de los pozos filtrantes. Igualmente, dijo que Mejía tampoco contribuyó con el mantenimiento de los imbornales. También criticó que no se haya desarrollado una campaña de educación ciudadana para concientizar de no lanzar objetos y desechos en las calles.

El candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por Partido de la Liberación Dominica, de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Dominicano, ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa, Esto no es Radio, que se transmite por los 99.33 de la plataforma de comunicación Alofoke.