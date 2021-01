Doctora dominicana cuenta su experiencia con la vacuna contra la COVID-19

Esta vacuna es segura

Estados Unidos.- La doctora Isabel Malone, de origen dominicano y residente en los Estados Unidos, cuenta a través de su cuenta de Facebook (Isa Bel Ma) como ha sido su experiencia con la aplicación de dos dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19.

El viernes, Malone escribió “recibí mi segunda dosis de la #covidvaccine hace 2 días y me siento genial”, con lo que indicó que no ha tenido ningún efecto secundario al aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Detalló que con la primera dosis el efecto secundario fue un brazo dolorido, tomó AF durante unos días y en la segunda dolor de cabeza “efectos secundarios de la segunda dosis: dolor de cabeza por el que tomé Tylenol y alegría absoluta”.

Aseguró que “esta vacuna es segura. Es un regalo que ha marcado el inicio del fin de esta pandemia. Responderé todas las preguntas sobre vacunas. Envíame un mensaje de texto si eso te hace sentir más cómodo”.

Malone, que trabaja en un centro de salud, detalló que “cuando me enteré de que no estaba incluido en la primera ola de personas en mi hospital para que me ofrecieran la vacuna, me senté en mis escaleras en casa y lloré lágrimas reales durante unos 20 minutos, terminé recibiendo la oferta 24 horas más tarde, así que todo estaba bien, pero esta vacuna es literalmente lo mejor que ha pasado este año”.

Dijo que con la primera dosis solo tuvo dolor en el brazo y con la segunda dolor de cabeza.

Ponderó que en el ejercicio de sus funciones ha visto muchas muertes, aislamiento, pérdida de sustento. “He cancelado tantos planes. Mi salud mental nunca ha sido tan frágil. Y esta vacuna es el primer rayo de esperanza. Significa cenar con amigos, grandes bodas odiosas, baby showers, visitas con abuelos, viajes. Significa que la vida continúa floreciendo”.