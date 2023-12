Dajabó, RD. – Dirigentes del PLD en el municipio Restauración en Dajabón denuncian supuesta persecución política en su contra tras varios allanamientos a sus principales cabezas en la zona.

Varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) residentes en el municipio Restauración de la provincia Dajabón, denunciaron que están siendo víctima de una supuesta persecución política por parte de las autoridades del gobierno en esa demarcación.

Según explican los denunciantes, están utilizando al Ministerio Público y a la Policía para realizar allanamientos en las casas de dirigentes del PLD.

«Fueron a mi casa, la casa estaba sola, rompieron dos puertas, dañaron tres. Yo no estaba informado de nada, que me iban a hacer allanamiento, que me iban a perseguir o hacer allanamiento. Yo soy dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, yo no sé porqué razón, porque yo lo soy es un dirigente político». Dijo el presidente del PLD en la zona.

Presidente del PLD en Restauración en Dajabón

Según narró la regidora y el presidente del partido morado en ese municipio, el ministerio público y la policía allanaron sus viviendas en horas de la madrugada en busca de supuestas armas de fuego y pertrechos militares.

Los afectos atribuyeron estas acciones a una supuesta persecución política en su contra. Esto debido a que según explicaron, las autoridades solo visitaron de manera coincidencial a la dirigencia de ese partido. Indicaron sin embargo, que no encontraran las supuestas armas y pertrechos militares que buscaban.

Es penoso como está actuando el Ministerio Público ante nuestro pueblo, porque deberían saber a qué tipo de familia ellos le hacen estos allanamientos y le hacen tanto daño. Nosotros condenamos esto como un acción política totalmente, para dañarnos. Dijo una dirigente del PLD.

Por Ramón Medina