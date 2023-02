Director PN condena mala actuación de agentes actuantes en caso muerte niño en Santiago

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, asumió este lunes las investigaciones en torno a la muerte de un menor de edad, en medio de un incidente bajo investigación entre agentes policiales y ciudadanos, en un suceso acontecido ayer durante la celebración del carnaval en Santiago de los Caballeros.

El mayor general Alberto Then, quien se encuentra en esa ciudad junto a una comisión investigadora, de la cual forma parte el general Pedro Eugenio Cordero Ubri, inspector general de la institución, lamentó la tragedia y condenó de manera categórica lo que atribuyó a una mala actuación por parte de los agentes actuantes.

“El uso de la fuerza racional debe ser usado en todo momento; primero, el diálogo y luego las diferentes formas de actuar en contra de la sociedad que no conlleva tener un arma de fuego en las manos, ya que las armas son para proteger, no para ofender”, expresó el mayor general Alberto Then.