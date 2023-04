Director del COE rechaza que se prohíba venta de bebidas el Viernes Santo

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez García (ERD), se mostró este lunes en desacuerdo con que el Ministerio de Interior y Policía (MIP) prohíba la venta de bebidas alcohólicas el Viernes Santo de cada año, ya que, a su juicio, el principal problema es responsabilidad individual y régimen de consecuencia.

“Cuando viajo a Estados Unidos y me reúno con los compañeros del colegio, he visto en ellos que no toman cuando van a conducir, salvo que el viaje se realice en taxi. Les pregunto: ¿Ni una cervecita? Me dicen: no, si nos agarran ya tú sabes el problema que tendremos aquí”, expuso, a título de ejemplo.

En ese sentido, consideró que en República Dominicana lo que hace falta es endurecer las penas punibles a las personas que atropellan a otras bajo los efectos del alcohol.

“No es posible que una gente atropelle a un ser humano bajo los efectos del alcohol y se trate como si fuera un tema correccional, ese es un criminal”, adujo. Sostuvo que la persona no puede tomar alcohol antes de conducir ni cuando va al volante, razón por la que sugiere que se modifique la ley para que se castigue con pena de hasta 30 años a la persona que mate a otra en un accidente bajo los efectos del alcohol.