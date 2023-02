Director de la Policía asume investigación de adolescente asesinado por agente en Santiago

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, asumió este lunes las investigaciones en torno a la muerte de un menor de edad, en medio de un incidente bajo investigación entre agentes policiales y ciudadanos, en un suceso acontecido ayer durante la celebración del carnaval en Santiago de los Caballeros.

El mayor general Alberto Then, quien se encuentra en esa ciudad junto a una comisión investigadora, de la cual forma parte el general Pedro Eugenio Cordero Ubri, inspector general de la institución, lamentó la tragedia y condenó de manera categórica lo que atribuyó a una mala actuación por parte de los agentes actuantes.

“Como siempre dando la cara por Santiago, y realmente lamentando este hecho uniéndonos al dolor que embarga esta familia (de la víctima), pero también condenando una mala actuación policial. En este caso el Ministerio Público se hará cargo conjuntamente con la Policía Nacional de las investigaciones de lugar para llegar a la real circunstancia en que fue muerto el menor”, manifestó el alto oficial.

Asimismo, el director policial advirtió que la Policía, bajo su gestión, no aceptará que hechos como ese ocurran, en el entendido de que los agentes del orden público están para servir y proteger a la sociedad.

“El uso de la fuerza racional se debe usar en todo momento; primero, el diálogo y luego las diferentes formas de actuar en contra de la sociedad que no conlleva tener un arma de fuego en las manos, ya que las armas son para proteger, no para ofender”, expresó el mayor general Alberto Then.

La institución del orden dio garantías en el sentido de que se adoptarán las medidas correspondientes, conforme el resultado de las investigaciones.