Diputada Soraya Suárez pide le asignen arma de fuego tras sospecha de atentado en su contra

Santo Domingo, RD.- La diputada de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, pidió que se le asigne un arma de fuego luego de que denunciara que fue víctima de un posible atentado en su contra.

Suárez, a quien le habrían saboteado el sistema de frenos de su vehículo, hizo un llamado al Ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, para que tanto a ella como a sus colegas legisladores se les conceda llevar un arma de fuego, y así defenderse en caso de ser víctimas de actos delincuenciales.

Como pudo ser eso, pudo ser otra cosa. No cargo ni un tirapiedras. Y así andamos prácticamente todos los diputados nuevos. Y eso no puede ser. Salimos tarde de reuniones de barrios muy marginados donde todavía la delincuencia no tiene el control debido.

Soraya Suárez, diputada de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).