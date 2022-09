Diputada del PRM dice Minerd tiene dinero que no sabe en qué invertirlo

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de la comisión que estudia el proyecto que busca disminuir fondos presupuestados a cuatro instituciones, Soraya Suarez, aseguró que al Ministerio de Educación (Minerd) le sobró un dinero del presupuesto del año 2022 que no sabe en qué será utilizado, por lo que considera que esos fondos deben ser redirigidos a otras entidades del sector educativo.

Al ser entrevistada en el programa Despierta con CDN, la legisladora oficialista explicó que en los 3 meses que restan de este año 2022, el Minerd no dispone de tiempo para iniciar obras o destinar el dinero acumulado a otras áreas del sector educativo, situación que atribuye a falta de planificación.

“Debió ser un presupuesto destinado a algo. Algo falló. Hay que investigar qué ocurrió, para que no pase lo mismo el próximo año. Ese dinero está ahí, pero pasarlo a otra cuenta violaría el Art. 63, acápite 10, de la Constitución”, consideró.

En ese sentido, afirmó que los diputados no violarán la ley ni la Constitución de la República, por lo que planteó que el problema podría subsanarse redirigiendo parte del presupuesto de Educación a otros organismos que pertenezcan al mismo sector.

“Es necesario redistribuirlo, porque qué hacemos con el dinero que sobra en una institución. Por ejemplo, una parte del dinero de Educación se utilizará en el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MESCyT)”, detalló.

Hay que revisar el 4% para la Educación

Asimismo, la legisladora oficialista sostuvo que el 4% para la Educación es otro tema que se debe revisar, aunque reconoció que esta es una conquista del pueblo, ya que se debe determinar en qué se utilizarán los fondos que recibe esta dependencia estatal.

Expresó que educación no puede ser solo construcciones, sobre todo por lo que se da en esos temas, como el caso de la corrupción, sino que, para ella, educación tiene que ser preparar al maestro, darle mejores condiciones de vida, un currículo extendido para los estudiantes, donde en realidad reciban una educación integral.

Suarez criticó que el 4% para la Educación “fue una conquista del pueblo que nos llegó a las manos y no habíamos planificado en qué lo íbamos a invertir. Por eso, vemos que cada año está sobrando dinero. Eso es algo que tenemos que empezar a trabajar, porque en octubre se somete el presupuesto del próximo año”.

¿Quién propuso reducir fondos al Minerd y MOPC?

Al preguntársele de dónde sale la iniciativa de modificar la asignación presupuestaria del Minerd y Obras Públicas, así como el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la congresista respondió que parte de ese dinero se utilizará en el subsidio de los combustibles, a los fines de que los alimentos de primera necesidad puedan bajar de precio.

Además, dijo que parte de esos recursos se utilizarán en el fomento a la siembra de productos agrícolas y en la redistribución de las EDES, para mantener estabilidad en las tarifas eléctricas. “Parte de este dinero también se utilizará en Salud, donde tenemos un problema serio, sobre todo con los medicamentos de altos costos”, agregó.

De igual modo, declaró que el proyecto que busca reducir unos 4 mil millones de pesos al Ministerio de Educación y mil millones a Obras Públicas, lo sometió al hemiciclo la Presidencia de la República.

La diputada del PRM criticó las denuncias que ha realizado el director de Compras y Contrataciones Públicas en medios de comunicación, señalando que: “no basta que me denuncies, es necesario que me enseñes cómo hacerlo bien, para que parte de ese dinero no esté sobrando. Hay ejecutorias que no se podrán realizar porque no se subieron bien a las páginas las compras u obras y el dinero se quedó ahí”.

Disgustos en el PRM por exclusiones

Sin embargo, destacó que lo más importante del Partido Revolucionario Moderno y el Gobierno que preside Luis Abinader es que saben echar para atrás cuando han cometido un error o cuando la población no está de acuerdo con lo que se piensa hacer. “Porque al final quienes mandan son ellos, estamos ahí para administrar lo que nos pusieron en manos”.

Al ser cuestionada de los disgustos que ha provocado la decisión del PRM excluir de su comisión ejecutiva a dos aspirantes presidenciales y otros dirigentes importantes de esa organización, Soraya Suarez declaró que ese partido está dando ejemplo de inclusión, “pero, para que unos entren, otros tienen que salir”.

Aunque señaló que nadie podría negarle a Rafael Fafa Taveras que tiene todos los laudos para estar en la comisión ejecutiva del PRM, expresó que había que entrar jóvenes.

En el caso de Tony Raful, dijo que el Partido Revolucionario Moderno pensó en que se expondrían a fuertes críticas y cuestionamientos si entraban él y su hija Faride Raful.

Caso Robertico en el PRM

“Robertico, la única explicación que le puedo dar, sin pretender desmeritarlo, es un muchacho con muchas capacidades, tendría un valor político que viene de su padre. No tiene esa trayectoria como político, sino el hijo del político y es una persona que gusta. Quizás en el tema de nosotros vernos diferentes, vernos incluyentes”, añadió.

En el caso del exdirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ito Bisonó, manifestó que aplaude esa decisión pero dijo que no estuvo de acuerdo con la forma, porque primero debió publicarse que el también ministro de Industrias y Comercio hace mucho ya estaba en el PRM.

En este sentido, consideró que es momento de conectar con la gente, debido a que la mayoría de los que tienen derecho a voto en las elecciones del 2024 son jóvenes y mujeres.

Manifestó que los dirigentes del PRM han aprendido de los errores del pasado y refirió que en la unidad está la fuerza, sobre todo con la entrega que se está haciendo desde la Presidencia de la República. “Pero a veces pienso que mis ministros y mis directores generales no han entendido el mensaje”, dijo.