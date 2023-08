Santo Domingo, R.D.-Los primeros tres meses del 2023 han generado angustias, dolor a cientos de familias que tienen un pariente desaparecido en RD. Quienes por más que han buscado y su rostro han publicado en redes sociales, no han tenido noticias de estos. Es como si la tierra se los hubiera tragado. En estos casos, hasta las autoridades han perdido la pista de su paradero.

Las desapariciones se han convertido en una pandemia silente en nuestro país, en menos de 100 días se han extraviado más de un centenar de personas. Para ser específicos, 104 según la Procuraduría de la Republica, aunque la cifra puede ser más alta.

El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo presentó un diagnóstico de personas desaparecidas. El mismo revela que al menos 1,183 personas han desaparecido entre el 2017 y el 2023.

Conforme a los datos del estudio, de los 1,183 casos de desaparición, tan solo fueron resueltos 740, quedando pendientes 443.

El estudio señala que la provincia más afectada es Santo Domingo con un 46% de los desaparecidos, en edades que van desde los 10 a los 39 años, luego está San Cristóbal, La Romana, San Juan, Monseñor Nouel y Duarte en donde ocurren el 66% de las desapariciones.

CDN Canal 37, en su programa Reporte Especial con Julissa Cespedes, da seguimiento a cada caso, Y desde este momento también publicaremos, de manera particular, el perfil y el estatus de las investigaciones de cada uno de los desaparecidos que llegan al sistema.

Ponemos atención al caso de Bienvenido Martínez

Nombre: Bienvenido Martínez

Edad: 85

Fecha de desaparición: 06 de mayo del 2023

Visto por última vez: Las Palma de Herrera

Lugar de destino: Indefinido

Informe policial: Proceso de investigación

Martínez salió de su residencia en el sector Engombe en Santo Domingo Oeste, a las 8:00 de la mañana el día 6 de mayo del 2023. Según sus familiares, iría a visitar unos amigos en el sector Villa María, lugar que frecuentaba, ya había vivido allí. Tras finalizar la reunión este se dirigió a su casa en horas de la tarde, pero nunca llegó. En caso de haber visto al señor Bienvenido Martínez llamar al teléfono 829-404-0921

Por: Carmen de los Santos