Denuncian mal estado de edificio oficinas gubernamentales en La Vega

La Vega.- El activista social Juan (Guanchi) Comprés del movimiento popular Los Peregrinos de Moca denunció el mal estado en el que se encuentran las oficinas gubernamentales instaladas en un edificio conocido como El Huacalito de La Vega, donde por dicha razón hay un mal servicio para los usuarios, por lo que pide a las autoridades su intervención, el mismo se encuentra abandonado, sobre todo baños y áreas comunes.

“Este edificio está en total abandono. Las personas se orinan en el parqueo y hacen sus necesidades también en el parqueo. Aquí no hay un baño público para los ciudadanos que vienen a buscar un servicio, ya que tiene un candado puesto. Pregunté si me facilitaban la llave para orinar y lo que me dijeron fue que ese baño es privado”, expresó Juan (Guanchi) Comprés, quien denunció la situación.

“Esto es pésimo. Aquí nadie va al baño. Aquí nadie puede ir al baño” indicó mujer que se encontraban en el lugar.

En el Huacalito de la Vega funcionan las oficinas de pasaporte, Salud Pública, ProCosumidor y entre otras.

Lluvias provocan inundación en la entrada del edificio El Huacalito en La Vega

Las lluvias caídas hace unas semanas provocaron una vez más que se inundará la entrada del edificio conocido como El Huacalito donde se encuentra la Dirección Provincial de Salud La Vega (DPS), al igual que la oficina de Pasaportes.

Las inundaciones se generan cada vez que llueve, lo que genera malestar en los residentes del lugar, quienes en reiteradas ocasiones han denunciado el problema. Los mismos indican que el drenaje pluvial se encuentra tapado, pero el ayuntamiento, hace caso omiso ante esta situación.

Este problema lleva años sin solucionar por lo que piden a la intervención del departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Vegano.