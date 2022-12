Denuncian bonos navideños se quedaron entre funcionarios y sus allegados

Santo Domingo, RD. – La directora nacional de Hispanos por los Derechos Humanos, Rebeca Henríquez, denunció este domingo que la mayoría de los bonos navideños con los que el Gobierno pretendía asistir a las familias que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza en República Dominicana, se quedaron en manos de los funcionarios y sus allegados.

La activista social expresó que esta fue la Navidad más pobre que se ha podido ver en los últimos años, debido a que los funcionarios del Gobierno que preside Luis Abinader se quedaron con las ayudas sociales y solo entregaron una parte a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En este sentido, Henríquez consideró que las ayudas del Estado deben entregarse a los sectores más desposeídos, sin importar partido político, sexo, color o raza de la persona, ya que la igualdad de condiciones es un derecho fundamental de cada ciudadano.

Calificó de preocupante la situación que se vive en República Dominicana con funcionarios que no cumplen con sus obligaciones ni les preocupa las necesidades del pueblo, aunque dijo creer en las buenas intenciones del presidente Luis Abinader.

Contenido relacionado: Gobernadora de María Trinidad Sánchez entrega bonos navideños

“Pero no creo en algunos funcionarios que están en su entorno, que no trabajan para la sociedad civil vulnerable. A nosotros nos preocupa mucho esta situación , ya que a diario recibimos mnensajes de personas que nos expresan la situación de pobreza que enfrentan, donde ni siquiera tienen un empleo digno, tienen que salir a chiripear para mantener a sus familias. Y lo poquito que ganan no les alcanza para comer”, comentó.

La directora Nacional de Hispanos por los Derechos Humanos dijo esperar que este año 2023 el Estado dominicano busque solución a esta problemática y se puedan generar fuentes de empleos para que la juventud pueda trabajar dignamente.