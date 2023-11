Dedican torneo infantil de basketball al alcalde Carlos Guzmán

Santo Domingo, RD. – El Club Cultural y Deportivo Duplex, en Los Guaricanos, dedicó su tradicional torneo infantil anual de basketball al alcalde de Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, por sus grandes aportes realizados al deporte y al mejoramiento a las distintas instalaciones deportivas beneficiando a cientos de jóvenes del municipio.

Al encabezar el acto que dio formal inicio al torneo de baloncesto con la participación de los equipos la Duplex A, Duplex N, La Mina, el Batey, el Betania y Colina del Arroyo, el alcalde de SDN, Carlos Guzmán, entregó más de 100 mil pesos en premios y dispuso la remodelación total de la cancha de basketball la Duplex, ubicada en la comunidad Las Tres Iglesias, próximo al control de Los Guaricanos.

Mientras que el presidente del Club Cultural y Deportivo Duplex, Peter Arias, al recibir el aporte económico que entregó el alcalde de SDN. Aseguró que a través de estos eventos deportivos brinda un espacio de recreación y sano entretenimiento. Lo mantiene a la juventud alejada de las calles y malos vicios del mundo.

Tras prometer que el torneo navideño 2023 que se realizará el próximo mes de diciembre también lo dedicaron en honor del alcalde Carlos Guzmán. Destacando los aportes del edil en materia deportiva desde que asumió la Alcaldía de Santo Domingo Norte.

El sueño mío es que esta cancha se termine, porque yo he luchado mucho por esta cancha y muchos de los que están aquí han luchado conmigo que no me han dejado solo. Haremos lo que sea para seguir trabajando por esos jóvenes y por la comunidad.

Peter Arias, presidente del Club Cultural y Deportivo Duplex.