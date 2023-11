De vertedero a espacio recreativo: Puerto Isabela II el nuevo parque de Cristo Rey

Alcaldesa Carolina Mejía inauguró lugar para que los moradores disfruten de un espacio totalmente renovado

Santo Domingo, RD. – Los moradores de Cristo Rey ahora cuentan con un nuevo espacio recreativo; el Parque Puerto Isabela II es un lugar que ha sido sometido a una transformación significativa, convirtiéndose en un espacio de integración para la comunidad donde antes se encontraba un vertedero que afectaba la salud y el entorno de la comunidad.

Con gran entusiasmo, la alcaldesa Carolina Mejía encabezó la entrega oficial de este renovado espacio, destacando la importancia de la colaboración comunitaria y la inversión en entornos que promuevan el bienestar y la convivencia.

Carolina indicó que estas intervenciones solo son posible cuando la comunidad se une, «las inversiones no tienen sentido si con el tiempo no permanecen con las características que nosotros la estamos entregando, no lo pudiéramos hacer si ustedes los munícipes no decidieran que este pedacito de tierra que antes era un vertedero hoy convertido en un espacio para que compartan en amor, con nuestros niños en un lugar seguro, iluminado, solo es posible cuando decidimos trabajar juntos».

La alcaldesa al hablar de la comunidad de Cristo Rey indicó que: «Aquí hemos puesto, nuestro esfuerzo, nuestra visión, nuestro empeño y con hecho hemos demostrado lo que hace unos años dijimos, Los Farallones, los Reyes Católicos, Cristo Park, Cristo Libre que vamos a inaugurar en unos días y Centro Fututo son ejemplo de lo importante que son para nosotros».

Manauri Lay Arias, presidente de la junta de vecinos y cogestor del parque, visiblemente emocionados, dio las gracias a la alcaldesa y a todo el equipo del cabildo por el compromiso y la entrega en la realización de la obra.

«Gracias a la alcaldesa del Distrito Nacional, por darnos la oportunidad con este maravilloso proyecto que yo nunca lo iba a creer, no iba a pensar y mira ahora lo que tenemos» dijo Manauri.

Este espacio se realizó con la colaboración de la empresa Airport Team Solution.

Trabajos realizados

El Parque Puerto Isabela II se ha sometido a un proceso de renovación integral, que incluye la demolición y reconstrucción de aceras y contenes, así como la creación de caminos internos para mejorar la accesibilidad y la comodidad de los visitantes.

El proyecto también ha incorporado medidas de eficiencia energética con la instalación de postes y lámparas tipo LED. Entre las nuevas incorporaciones se encuentra una moderna área infantil y un espacio con máquinas de gimnasio, fomentando el bienestar y la actividad física entre residentes.

Además, se han colocado mesas de picnic, zafacones y bancos para crear un ambiente acogedor y funcional para el disfrute de todos.

Para identificar claramente el Parque Puerto Isabela II, se ha instalado un letrero distintivo que presenta las reglas generales para el uso adecuado de los espacios, promoviendo así un ambiente respetuoso y ordenado.

Estuvieron presentes el expresidente Hipólito Mejía, Liz Mieses, presidenta del Concejo de Regidores, el Intendente del Cuerpo de Bomberos, José Luis Frometa Herasme y Yolanda de la Rosa, directora de Innovación y Proyectos del ADN.