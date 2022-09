De emergencia, realizan censo para identificar daños de huracán Fiona en Hato Mayor

Autoridades iniciaron hoy un gran operativo donde se inició la ficha básica de emergencia, la cual consiste en realizar un censo a nivel provincial para obtener datos reales de los daños ocasionados por el huracán Fiona.

“Necesitamos un levantamiento real de lo que ha pasado en cada rincón de la provincia Hato Mayor. Nosotros hemos tenido levantamientos preliminares, pero siempre viene una persona y me dice: pero a mí no me censaron y yo que tengo tanta necesidad”, expresó la gobernadora provincial de Hato Mayor.

La gobernadora Julia Mery Vázquez agregó que con el trabajo que todos están haciendo tendrán una data que les ayudará a buscar solución certera a las situaciones que los ciudadanos van a encontrar.

En este operativo participan cientos de personas y colaboradores del Sistema Único de Beneficiarios (SUIBEN), Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Supérate, entre otros.

“Hoy iniciamos el levantamiento de la ficha básica de emergencia. La gobernadora habló muy bien de que vamos a realizar un levantamiento confiable de los daños; queremos datos confiables, para que nuestra gobernadora y el presidente Luis Abinader puedan trabajar”, indicó otra funcionaria.

En una actividad realizada en la Gobernación Provincial las autoridades dijeron que estos datos de los daños por Fiona serán confiables

Sostuvieron que el objetivo del evento es identificar a las familias que resultaron con mayor afectación durante el paso del huracán Fiona por el país. Asimismo, informaron que otorgarán un bono de emergencia a las familias que sufrieron mayor cantidad de daños.

Por: Honatan Caraballo