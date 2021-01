Coronel no quiere devolverle carro a hombre que arrestan en toque de queda

Fui arrestado por toque de queda

Santo Domingo, RD.- A través de nuestra línea de denuncias vía WhatsApp, recibimos la imagen de un hombre que estuvo detenido por toque de queda el pasado jueves 14 de enero.

“He pagado mi multa religiosamente pero mi vehículo no me lo quiere devolver el coronel Mota del destacamento Charles de Gaulle en Sabana Perdida Santo Domingo Norte por el hecho de que la matricula no está a mi nombre", dijo.

Explicó que tiene sus papeles al día, licencia, seguro, solo no he hecho el traspaso, fui arrestado por toque de queda no por robo de vehículo.

Pidió ayuda a las autoridades ya que dijo ser una persona de moral intachable pero la retención de vehículos que hizo ese oficial no es legal, me pongo a disposición de cualquier institución para demostrar lo que digo.

“No solo mi vehículo tiene incautado sino de personas apresadas por toque de queda”, expresó.

