"Conoce Tu Senador": ¿Quién es el senador de Monte Plata, Lenin Valdez?

Monte Plata, R.D.- Lenin Valdez López, es un administrador de profesión y jinete por convicción, es quien encabeza la representación del Poder Legislativo en Monte Plata, provincia Esmeralda.

Lenin Valdez López, de 44 años, nació en la comunidad Don Juan, provincia Monte Plata, es el tercero de 17 hermanos y desde pequeño admiró a su padre, quien fue en ese momento un reconocido político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), llegando a ocupar importantes cargos y funciones dentro de la organización política.

“Nosotros tenemos 46 años haciendo política, ya que en el vientre de mi madre andaba con nuestro padre Antolín Valdez Núñez en actividades proselitista defendiendo a nuestro campo a nuestro pueblo a nuestros sectores, ya que mi padre ha sido uno de los políticos más exitoso en nuestra provincia”, narró el legislador.

Inició sus estudios básicos en esta provincia y luego se trasladó hasta los Estados Unidos, donde obtuvo su preparación académica profesional.

Con el paso de los años, Lenin Valdez regresó para seguir lo que considera como su pasión, servir a la comunidad que lo vio nacer.

“Siempre he pensado en ser servidor público, más que político, realmente el político decide ser político para servirle a un pueblo, para servirle a un país. Yo como no he tenido alguna posición de mucha relevancia en el sentido político, pues para yo ayudar a mi pueblo mi provincia Monte Plata con el simple hecho de ser servidor público de ayudar a los demás con eso yo me he conformado”, responde el legislador a preguntas sobre su labor comunitaria.

El primer logro de Valdez, quien es también presidente de la Asociación de Jinetes de Monte Plata, en una posición electiva fue ganar una regiduría y dentro de su organización política hoy Partido Revolucionario Moderno encabezó el liderazgo juvenil de la provincia.

“Donde hicimos un buen trabajo por mi municipio cabecera Monte Plata, que gracias a Dios, dentro del marco de la posibilidad fuimos exitoso en nuestro trabajo como gestor de nuestro municipio, también logramos ser presidente de la Sala Capitular. En nuestra gestión hicimos tres iglesias, a través de nuestra gestión. También somos el presidente de la Federación de Caballo de Monte Plata donde hemos rescatado muestra valores nuestra esencia y el sector cabalgador lo logramos organizar lo que nos ha permitido competir con nuestros hermanos de Higüey.

Identificado por las problemáticas sociales que aquejan a la provincia más pobres del país, Lenin Valdez decidió optar por la senaduría ocupada durante varios periodos por el Partido de la Liberación Dominicana, de la mano de Charlie Mariotti.

“Todavía hay gente que dicen cómo fue que ganó, yo simplemente digo sirviéndole a la gente y sin emborracharnos de poder, porque cuando tú te emborrachas de poder te olvidas de tus orígenes y cuando te olvidas de tus orígenes te olvidas de ti mismo”, resalta el legislador oficialista.

Entre los proyectos que aspira alcanzar el legislador están convertir Monte Plata en la localidad de mayor alcance para el turismo ecológico, por lo que desde ya trabaja en la aprobación de un anteproyecto en conjunto con ambientalistas y emprendedores de la zona.

Residente de la provincia Esmeralda consultados reconocieron los aportes del senador como comunitario y afirman apoyar los proyectos de asfaltado de vías y la generación de empleos son iniciativas que está impulsando y que son importante para Monte Plata.

Miguelina Santana pone la esperanza del desarrollo de la provincia y de su gente en la gestión del legislador, “no estamos muy bien, muchos campesinos que están mal, por eso esperamos que nos ayuden”.

De lado, José Aquino dice conocer a su representante en el Senado y pone sus esperanzas en sus promesas, “yo conozco al senador, tenemos esperanza de que él logre esos proyecto y están haciendo un buen trabajo, hasta el momento trajeron los comedores económicos y tienen en proyecto traer la zona franca, que será de gran ayuda para todos.”

El senador, quien es también presidente de la asociación de jinetes, identifica a su familia como su mayor tesoro y por la cual se inspira para dejar un legado de trabajo y apoyo comunitario.

Por: Leticia Díaz