CONEP reitera apoyo a proyecto de Ley Tasa Cero aranceles

Santo Domingo, RD.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, se mostró de acuerdo con el proyecto de Ley Tasa Cero Aranceles bajo el entendido que vendría a garantizar abastecimiento de los productos de la canasta básica.

Esta posición del CONEP es opuesta a la de la Asociación de Industrias que entiende lesivo para la producción nacional eliminar los aranceles a artículos.

La semana pasada la cámara baja aprobó en primera lectura la pieza legislativa que busca liberar del pago de aranceles a más de 60 productos que llevan al país.

Alfredo Pacheco: Proyecto de ley busca proteger al consumidor

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de ley de Tasa Cero de aranceles para una lista de 67 productos de primera necesidad, explicando que la iniciativa busca que esos artículos lleguen a precios asequibles para los consumidores.

En este sentido, el legislador expresó que buscan adelantarse a la hambruna que se podría presentar en la República Dominicana. Y esto como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Destacó que el presidente Luis Abinader ha sido el más cuidadoso en proteger el aparato productivo nacional. Asimismo otorgándoles subsidios a los diferentes productores de todo el país.

Puedes leer: PRM apoya proyecto que elimina aranceles productos canasta básica

Pacheco expresó, "Pero yo quiero resaltar que se quiere decir que perjudica a los productores y eso es falso porque esos artículos, como la habichuela... ¿cuánto produce la República Dominicana de este producto que se consume en todo el territorio nacional, el 25 por ciento, ¿cuánto produce de maíz?, no producimos maíz, ¿cuánto produce el país de soya?, no producimos soya, ¿cuánto produce de trigo?, nosotros no producimos trigo, lo importante es que estos productos vienen a beneficiar a los consumidores sin desbaratar el aparato productivo local", detalló Pacheco.