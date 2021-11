Conadehu dice vidas de policías presos por narcotráfico corren peligro

Santo Domingo, RD.- El presidente del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu), Nelson Gutiérrez, advirtió este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) que debe resguardar la vida de los policías presos por narcotráfico en Barahona tras supuesta vinculación con la desaparición de un alijo de mil 350 kilos de drogas.

Manifestó que tres de los policías presos por narcotráfico son piezas claves porque conocen la versión correcta sobre el hecho. En este sentido, consideró que si las autoridades no intervienen podrían ser asesinados.

Gutiérrez denunció que detrás del cargamento de drogas, donde la Policía sólo reportó 400 kilos, hay una persona poderosa a la que se debe temer.

Lean también: Autoridades afirman inserción de jóvenes en drogas disminuye

Los agentes adscritos a la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional utilizaron una patrulla de la institución del orden para transportar el cargamento.

Así lo confesó el cabo Esteban Armando Féliz Batista a los investigadores. Indicó que él y los demás vinculados fueron a las costas de Las Salinas de Villa Central, Barahona, luego de que un hombre les habría informado que se realizaría una transacción de drogas en horas de la madrugada. Esta información consta en el expediente de solicitud de medidas de coerción.

Agrega que llegaron al lugar de la operación en varias unidades patrulleras con las centellas encendidas. Lograron con esto ahuyentar a las personas que se encontraban desembarcando el cargamento, dejando todo abandonado, de acuerdo documento publicado por el periódico El Día.

Dijo que posteriormente, los oficiales procedieron a llevarse el vehículo cargado con los sacos de la sustancia, los cuales transportaron en una de las patrullas. Luego se repartieron y vendieron a un narcotraficante identificado solo como Álvaro, el de Paraíso.

«Yo cogí un saco que lo que tenía eran 10 kilos, eso fue lo que yo cogí, el sargento Alcántara cogió dos sacos. Iván cogió dos sacos, Pelo Fino dos, El Nuevo cogió dos sacos, sargento Jordani Cuevas Gómez cogió dos”, narra el cabo Féliz Batista.

Asimismo, dijo que el sargento Argenis cogió dos y el capitán Rafael Medina Pérez (patu) cogió uno a Gustavo —Pelo Fino— le dio dos.

Sin embargo, afirma que el sargento Oscar cogió la mayoría, “que yo no sé cuánto fue, pero yo escuché que Oscar tiene 24 millones de pesos”. Indicó que a él solo le dieron dos millones de pesos por la venta. “Porque yo la vendí a doscientos mil a Álvaro, que vive en Paraíso”.

Precisó que “el que hizo el contacto con Álvaro fue el componente mío que se llama raso Brayan Polanco, no le di nada, él sólo me dio el número del que me compró la droga».