Codue exhorta a clase política erradicar compra de voluntades

Pidieron a las autoridades atacar la raíz que general delincuencia y criminalidad

SANTO DOMINGO.- A poco más de un mes para los comicios, el pastor Feliciano Lacen, presidente del Consejo de Unidad Evangélica, exhortó a la clase política a madurar y erradicar la compra de voluntades, al asegurar que eso malearía el proceso.

En la trigésimo primera asamblea ordinaria para elegir nuevos directivos del CODUE, Lacen recomendó a militantes, no llevar las diferencias políticas al plano personal.

«A la clase política que se mantenga con altura y respeto para que sepan que son compañeros que están compitiendo, que no son enemigos, y que, es importante que se mantenga la prudencia y la calma. A la población que apoye y que establezca lo que es el derecho constitucional de salir a votar el 19 de mayo, independientemente de su preferencia partidaria. Lo que tiene que hacerlo con compromiso ciudadano, no por tradición «. precisó Pastor Feliciano Lacen, presidente de la institución.

Los líderes religiosos también se refirieron a la alta tasa de criminalidad que azota a la población.

Aseguran que las autoridades se han enfocado en atacar los daños colaterales de la delincuencia, en vez de atacar el problema de raíz.

«Creemos que realmente no se ha ido a la naturaleza ni a la raíz de la violencia. Es un tiempo donde nos quejamos de la violencia, donde se están haciendo reuniones importantes del Poder Ejecutivo todos los lunes, pero no vemos ningún tipo de respuesta y me parece que esto va a traer que asuntos internacionales sean impuestos cuando parezca que la violencia le baje el pulso al Poder Ejecutivo» expresó Omayra Álvarez, vicepresidente del Codue.

Solicitan apoyo económico a las iglesias

Al señalar la salud mental como una de las causas de violencia en la sociedad, hicieron un llamado a psicólogos y psiquiatras a brindar apoyo en los barrios.

Al mismo tiempo que solicitaron más apoyo económico para que las iglesias trabajen con la juventud.

“Aquí lo que se es necesario es que haya una politica de apoyo a las iglesias para que las iglesias sigan haciendo su trabajo”, indicó Fernando Ruíz Subtesorero del Codue

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica declaró que ninguna medida de las autoridades podrá repeler los actos vandálicos, si esas iniciativas no van acompañadas de la mediación de Cristo.