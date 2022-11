Claude Joseph vuelve a cargar contra el Presidente Abinader

Santo Domingo, RD.- El exprimer ministro de Haití, Claude Joseph, calificó al presidente de la República, Luis Abinader, como «racista», y aseguró que el mandatario odia a los haitianos, esto tras las declaraciones del jefe de Estado de que deportaciones de haitianos desde la República Dominicana continuarán y en lo adelante serán incrementadas.

Joseph realizó la acusación a través de su cuenta de Twitter donde afirmó que: «Lo supe todo el tiempo Luis Abinader es un racista que odia a Haití y a los haitianos con todo su corazón. Los actuales abusos flagrantes de los derechos humanos contra los haitianos negros son similares a una limpieza étnica. La política racista de Abinader hacia los haitianos sólo puede compararse con la de Trujillo«.

I knew all along that @luisabinader is a racist who hates Haiti and Haitians with all his heart. The current blatant human rights abuses against black Haitians is akin to an ethnic cleaning. Abinader’s racist policy toward Haitians can only be compared to that of Trujillo. pic.twitter.com/WDL0Eqnry5