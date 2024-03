Ciudadanos se movilizan hacia la Basílica de Higüey este Jueves Santo

La Altagracia.- Este Jueves Santo, en la Basílica de Higüey y los alrededores de la emblemática ciudad, se registró un activo movimiento de personas que viajaron para cumplir promesas a la Virgen de la Altagracia.

A propósito de la celebración de esta Semana Santa, la feligresía católica se moviliza en masas a este emblemático templo que acoge a la virgen, considerada madre protectora del pueblo dominicano.

Y al llegar a este místico lugar no contienen las ganas de expresar su Fe y devoción por la virgen de La Altagracia.

Algunas personas presentes en los alrededores de la Basílica de Higüey aseguran haber recibido Milagros especiales por parte de su madre espiritual.

“Me ha hecho muchos milagros. Primeramente, me salvó un hijo que estaba muy enfermo, después no caminaba y yo le ofrecí a la Virgen que con tal que él caminara, lo iba a atraer vestido de blanco para que escuchara su santa misa parada y él caminó, lo que hay es que tener fe” indicó mujer creyente.

Otra mujer indicó “Yo tengo mucha fe en la Virgen de la Altagracia. Yo tenía un mioma y yo me iba a operar de ese mioma, entonces yo le dije a la Virgen de la Altagracia que si no me operaba de ese mioma, yo iba a venir vestida de blanco y yo vine vestida de blanco” dando a entender que su madre espiritual cumplió su pedido.