Ciudadanos apoyan críticas de iglesia Católica durante las siete palabras

Ciudadanos dicen estar de acuerdo con la iglesia Católica en las críticas que realizó a las ARS y al sistema de justicia del país, durante el Sermón de las Siete Palabras.

La Iglesia Católica entiende que las ARS engañan a los ciudadanos y que representan un impedimento para que los más pobres accedan a servicios de salud y medicamentos.

Esta crítica se expresó en la segunda palabra por el reverendo Gregorio Santana, del Seminario Santo Tomás de Aquino.

La ciudadana Mayra de la Cruz respaldó las críticas hechas durante el Sermón de las Siete Palabras. Indicó que siempre que va a las farmacias, nunca tiene cobertura.

“Un súper engaño, usted puede durar un año, dos años, diez años pagándola y cuando va a la farmacia nunca hay cobertura, cuando va al centro de salud el dinero no es suficiente, mientras que usted se pasa todo ese tiempo pagando la ARS”.

Y es que para los ciudadanos el Sermón de las Siete Palabras de este año estuvo marcado por el sentir de la sociedad.

“No hablaron la mentira, hablaron la verdad. Es cierto que las ARS son un engaño para los más pobres y la justicia también no se aplica a los más pobres” indicó el abogado Mariano López.

La justicia fue otro punto criticado durante el sermón de este Viernes Santo por la Iglesia, que entiende que solo existe para los pobres.

“Busca un rico preso en La Victoria, no están ahí ningunos. En Najayo busca un preso rico, no hay. En su casa sí, en su casa están presos, pero no en las cárceles” expresó el ciudadano José Pérez