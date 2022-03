Cierran negocio vendía pasteles en forma de órganos sexuales

De acuerdo a la Resolución No. 293-2022, el motivo del cierre se debe que "se prohíbe el empleo de informaciones, imágenes, sonidos, datos

Santo Domingo RD.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), cerró el negocio Tastydiks que se dedicaba a la venta de postres en forma de genitales, el cual estaba ubicado en la Zona Colonial.

De acuerdo a la Resolución No. 293-2022, el motivo del cierre se debe que "se prohíbe el empleo de informaciones, imágenes, sonidos, datos. O también referencias que creen o puedan crear una afectación física y mental. Además emocional o moral, cuando la publicidad se encuentre dirigida a niños o sea relativa a bienes que sean de su interés".

El documento agrega que: "el etiquetado de productos que no se reconocen como juguetes. Pero que pueden ser usados como tal, debe advertir claramente cuál debería ser su uso y que su uso requiere supervisión de adultos".

En su cuenta de Instagram, la propietaria del establecimiento que vendía postres en forma de genitales había confirmado que su negocio había sido clausurado.

"Esto ya lo anticipamos, ya que nuestro negocio ha recibido mucha visibilidad y apreciación de parte de todos. Como extranjera y como mujer me siento muy apenada de ver como mi país amado, al cual decidí volver con tanta alegría, me está poniendo tantas piedras en el camino para que no triunfe. Pero el que está con Dios siempre le va bien y por eso sé que esto es solo el comienzo", indicó.

Pro Consumidor regulará precios de los artículos de primera necesidad

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y las principales federaciones, asociaciones y consejos de comerciantes detallistas y mayoristas de la República Dominicana acordaron estandarizar el margen de beneficio en la comercialización de los principales productos de la canasta básica, para evitar aumentos “desproporcionados o desmedidos” en detrimento de los consumidores.

La información la ofreció la mañana de este jueves el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, durante una entrevista con los periodistas Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes y Katherine Hernández, en el programa televisivo Despierta con CDN.

El funcionario explicó que el margen de ganancia máximo que obtendrán los comerciantes oscilará entre un 10 y 20 por ciento en los productos de la canasta básica.

Indicó que entre los alimentos, cuyos márgenes de beneficio serán estandarizados se encuentran el pollo, carne de cerdo, carne de res y la leche. Además, fórmula para niños, aceite de cocinar, pan (harina), habichuela, espaguetis, ajo, cebolla, enlatados, entre otros.

“Eso hace que nosotros no encontremos en ningún comercio algún producto por encima de un margen de beneficio mayor de un 20 por ciento”, Añadió.