A 39 días para las elecciones, la campaña se torna lenta

A poco más de un mes para las elecciones presidenciales y legislativas, la campaña parece haber bajado el tono y avanza con cierta timidez, contrario a contiendas anteriores.

¿A qué se debe y qué dicen dirigentes políticos al respecto?

El montaje electoral marcha a todo vapor cuando falta menos de mes y medio para los comicios, pero el intenso proselitismo de hace un tiempo atrás parece estar enfriándose.

Algunos atribuyen a factores económicos y a la transformación que experimenta el país en la forma de hacer política con el auge de los debates.

«En este inmovilismo que se observa en el país influye un poco en el que precisamente que no se le haya puesto a tiempo a mano esos 2,500 millones de pesos a los partidos tradicionales».

Para dirigentes minoritarios supone un respiro, aunque cuestionan la cultura del debate se esté creando sobre la base de la exclusión.

«Nosotros tenemos puertas abiertas en diferentes medios de comunicación que nos están dando la oportunidad de exponer nuestras propuestas; por tanto, no nos afecta, no nos afecta en lo fundamental, pero insistimos que sea una decisión contra de los partidos que no tenemos la propuesta de los que dirigen el país».

Julio Díaz, delegado del PPT