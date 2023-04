Santo Domingo, RD.- La Cámara de Cuentas de la República publicó este jueves la Investigación Especial practicada a la construcción del Metro de Santo Domingo de la Oficina para el reordenamiento del transporte (OPRET) por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Entre las irregularidades detectadas están: falta de planificación en la contratación y ejecución del puente ferroviario, falta de planificación en la contratación y ejecución del contrato de Dirección Técnica y Supervisión por la firma. Inicio de los trabajos previos a la realización del proceso de compra sin contrato entre las partes (ATTECO, por un monto de RD$365,800,000 y PRETEDOSA, por el monto de RD$235,558,541).

Además, adendas a contratos que sobrepasan el 25 % establecido por ley, por el monto de RD$227,180,252, incumplimiento en póliza de avance por el valor de RD$86,271,672, monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, por RD$108,410,318.

Obras que presentan pagos superiores

También obras que presentan pagos superiores al monto contratado, por el monto de RD$7,832,844. No inclusión del 1 % de Ley 6/86 en los presupuestos y cubicaciones de las obras, por el monto de RD$2,021,297 y RD$7,819,618, falta e inadecuada retención de la Ley 6/86. Por el monto de RD$7,408,620, póliza de garantía de vicios ocultos por montos inferiores a lo establecido por ley. Por el monto de RD$33,458,626, falta de póliza de garantía de vicios ocultos, por el monto de RD$49,285,722.

Obras que presentan cantidades cubicadas superiores a las ejecutadas en campo, por el valor de RD$16,006,259, expedientes de contratos carentes de documentación soporte, por monto de RD$14,638,152,328, procedimientos de contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatorias, por el monto de RD$6,296,778,314. Garantías presentadas fuera de plazo, por el monto de RD$380,069,575. Pliego de Procedimiento de selección incorrecto, por el monto de RD$43,169,848. Contratación de proveedor único que no cumple con las características de la excepción, por un monto de RD$23,116,184, suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios fuera de plazo, por montos contractual de RD$69,406,207.

Otros hallazgos en esta investigación son: Procesos ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados, por un monto de RD$5,022,079,047. Adendas a contratos con montos que exceden el máximo permitido por Ley, por el monto de RD$156,354,437.

Servicios brindados

Servicios brindados que generan conflicto de interés, empleado de la Opret intermediario de contratistas, Servicios de notario, por RD$126,000 mensuales, adjudicación de contrato sin estar al día con sus obligaciones fiscales, por RD$20,571,882, empresas contratadas con firmas diferentes en documentaciones. Por un monto contractual de RD$16,728,458, falta de autorización para la expropiación de terrero, ausencia de manuales, políticas y/o procedimientos para expropiaciones, inconsistencia en el pago por compensación, por el monto de RD$126,000.

Pagos a inquilinos que presentan las siguientes condiciones: Desalojos y traslados sin documentos justificativos, por el valor de RD$27,551,733, contratos sin firma, por un monto de RD$470,000, cheques nulos registrado como vigentes. Por el monto de RD$70,000, emisión de cheque a nombre de funcionario de la entidad, por el valor de RD$206,500, pagos a inquilinos en una misma vivienda, por el monto de RD$780,000.

Pagos por expropiaciones

Pagos de expropiaciones que superan los montos de la evaluación, por valor de RDS606,330,944, inconsistencia en el valor del terreno por Mt2 en las mismas áreas territorial. Por el valor de RD$42,425,000, avance contractual con balance pendiente de amortizar de años anteriores, por RD$69,505,726, discrepancia de las cuentas por cobrar entre la balanza de comprobación versus reporte de la Dirección Técnica de la Opret por el monto de RD$27,273,121, entradas de almacén de facturas provenientes de años anteriores, por el monto de RD$33,923,728.

Inexistencia de reglamentación interna para el manejo de las cuentas por pagar a contratistas, confirmaciones de saldos no remitidas a contratistas de obras. Adendas no registradas en el estado de cuenta de detalle por contratista, por el monto de RD$20,886,998. Diferencia entre las confirmaciones de los saldos de las cuentas por pagar a contratista versus los registros contables, por RD$726,169,225. Retenciones realizadas y no pagadas, por el monto de RD$256,442,861, expedientes de cuentas por pagar con soportes incompletos, por el valor de RD$752,141,005.

