BRA dará asistencia oftalmóloga con especialistas norteamericanos en comunidad de Guerra

El doctor Ulrick Gaillard, dijo que este operativo busca contribuir con la disminución de la incidencia de la ceguera. Que afecta a 49 mil personas en el país y unos 356,175 tienen discapacidad visual. De moderada a grave, que representa el 3.30 por ciento de la población dominicana.

La organización no gubernamental norteamericana Batey Relief Alliance (BRA) traerá desde Boston, Estados Unidos, del 14 al 16 de marzo, a un equipo de 17 optometría. Profesores y pasantes de la Universidad New England College of Optometry (NECO) para brindar atención ocular para prevenir y tratar la discapacidad visual de cientos de personas en la comunidad rural de Bella Vista. En el municipio de Guerra, en Santo Domingo Este.

El presidente de la entidad con sedes en Nueva York y Santo Domingo, doctor Ulrick Gaillard, manifestó que con una inversión de cerca de ocho millones de pesos. Este operativo médico especializado de tres días no tendrá ningún costo para los pacientes de esta zona rural, quienes además. Les serán realizados exámenes visuales y recibirán anteojos recetados, gafas de sol y gotas para completar tratamientos de corto plazo.

Explicó que se unirán al personal de BRA miembros de la Cámara de Comercio Dominico-Canadiense en el país (Cancham-RD) y del Club de Leones Santo Domingo Piantini. Para asistir a los pacientes en educación preventiva sobre el cuidado de la visión. El buen manejo del agua, saneamiento e higiene.

Gaillard dijo que también incluirá la donación de alimentos deshidratados y nutritivos. Suministrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Ayuda Alimentaria IFRP, Título II.

De su lado, el presidente de la Cancham-RD, Gustavo de Hostos, expresó que “ante el alto sentido de responsabilidad social que caracteriza nuestra entidad empresarial. Nos sentimos complacidos por la oportunidad que nos ofrece nuestro miembro BRA de servir a esta comunidad”.

Cita cifras sobre la ceguera

El presidente de BRA citó un estudio del 2022 realizado por la Seva Foundation que revela que cuarenta y nueve mil personas son ciegas. Que equivale al 0.45 por ciento de la población nacional; unos 356 mil 175 tienen discapacidad visual de moderada a grave. Que representa el 3.30 por ciento, y que el país representa el 0,11 % de la ceguera mundial.

Gaillard también mencionó el estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que atribuyó a la catarata como el principal problema visual. Mientras que otra investigación de la SciDevNet mostró que hay 314 millones de personas con discapacidad visual en el mundo. El 90 por ciento de las cuales vive en países en desarrollo y en América Latina se estima que un millón y medio de personas son ciegas y aproximadamente entre 7 a 10 millones más con discapacidad visual que podrían quedar ciegas.

El presidente de BRA reveló que desde el 2005. El Programa de Prevención de la Ceguera de su organización colabora con NECO y el grupo oftalmológico afiliado sVOSH. Para brindar servicios gratuitos de atención oftalmológica a miles de familias afectadas por las enfermedades relacionadas con la ceguera. Que viven en comunidades vulnerables y empobrecidas del país.

Concluyó afirmando que “el objetivo es ayudar a controlar la ceguera prevenible en grupos en edad laboral y escolares, facilitándoles alcanzar la productividad en su vida”.