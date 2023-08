Santo Domingo, RD. –Residentes en Los Mameyes, en Santo Domingo Este, denunciaron que en el sector abundan los vertederos improvisados y que la delincuencia no les permite vivir en tranquilidad.

La falta de la recogida de la basura, los charcos de agua y los robos y atracos , son los principales males que afectan a los moradores de los Mameyes .

Aseguran que no recoger la basura a tiempo es una situación que mantiene intranquilos a los residentes de esa zona.

No viene el camión. Y eso que no ha recorrido para allá adelante, que ahí sí que hay basura. Hay bastante basura acumulada, y eso trae muchos problemas de salud.

Esa basura, nadie pasa por ahí a recogerla. Y eso, que la comunidad ha recogido un poco. Pero eso es es un desastre la calles 12 siempre. Y no simplemente las 12, muchas calles también para allá arriba.

Otra de las problemáticas es los robos y atracos. Pues en los mameyes a cualquier hora del día los delincuentes atacan, según lo aseguran las personas en viven en ese sector.

La delincuencia por qui está acabando. No es tranquilos no, por aquí esta acabando la delincuencia. Usted no puede salir con dos pesos, porque cuando viene a ver lo matan, pensando que anda con mucho dinero.

Hombre entrevistado.