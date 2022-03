Santo Domingo, RD.- En la República Dominicana hay cerca de 700 mil personas mayores de 65 años, un número que aumenta cada día demandando soluciones de la seguridad social. No tienen una pensión. Según una investigación presentada por “Desclasificado con Addis Burgos” los contribuyentes se enfrentan a gran número de trabas para acceder a los ahorros que deberían dignificar su vejez. Muchos se mueren a la espera de una pensión.

A la espera de una pensión

De acuerdo con un mapa de servicios de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), la mayoría de casos no resueltos provienen de quienes cotizaron a través del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) una parte de su vida laboral. Otra con la 87-01 de Seguridad Social. Algunos no alcanzaron cotizaciones suficientes antes de jubilarse. Para otros sus ahorros fueron al sistema de reparto mientras que un tercer grupo fue a parar en la famosa cuenta 0.

Actualmente la DIDA recibe un gran número de casos. Orientan a personas que al momento de implantación de la ley llegaron a su tiempo de pensión sin las 360 cotizaciones. Sin embargo, aún para quienes cumplen los requisitos, el acceso a sus fondos de pensiones se ha convertido en una batalla.

Una de las trabas en el sistema ocurrió a un grupo de ex trabajadores mineros. A través de una investigación de “Desclasificado” se constató que fueron a parar al sistema de reparto. Según ellos, no eligieron esa opción y consideran los pone en desventaja. Por más de dos décadas no han logrado resolver sus casos. Una parte ha conseguido pensiones, pero entienden que están muy por debajo de lo que aportaron.

La directora de la DIDA, Carolina Serrata, muestra preocupación al referirse a las personas que no alcanzaban los 45 años al momento de la puesta en vigencia la ley de Seguridad Social. Sus casos deberían ser resueltos por una decisión administrativa del Consejo de la Seguridad Social. Pero llevan una década sin dar solución a estos ciudadanos. Muchos mueren esperando entrar al sistema de jubilaciones.

Carolina Serrata da consuelo a las personas que no alcanzaron el número de cotizaciones establecido por la ley para una pensión. Expresa que el sistema de reparto o pensiones del Estado, por medio del Ministerio de Hacienda, es una especie de premio. Este garantiza una pensión de por vida sin importar cuanto aportó.

Logros de la DIDA

En 2021, la DIDA consiguió el traspaso de 1,133 personas del fondo de Capitalización Individual al Sistema de Reparto. Esta medida se unió a otra respuesta histórica: se entregaron 771 pensiones al sector cañero luego de décadas de protesta.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) se encuentra todavía liquidando casos de personas que aportaron sus fondos al IDSS. Se ha conseguido que 4,133 personas que no completaron las 400 cotizaciones establecidas por la ley, se les otorgaran pensiones. Estas habían cumplido con más de 300 cotizaciones. Paralelamente, otro tema son las pensiones a médicos de las cuales se han materializado 2,109. Muchas personas que han recibido una pensión. Pero los números siguen siendo bajos en comparación con las 700 mil personas por encima de los 65 años que hay desamparados en el país.

Consensos versus atrasos

Todo indica que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) es infuncional. Desde hace años tiene esperando a cientos de dominicanos enfermos y envejecientes. Estos se han visto afectados por no contar con los recursos para subsidiar sus necesidades básicas.

Carolina Serrata explica que los procesos se vuelven más difíciles por la falta de consenso que existe entre las instituciones que intervienen en el CNSS. Las debilidades que afectan al Consejo se deben en gran parte a que es un órgano tripartito. No solo es dirigido por el gobierno. También entran en debate el sector laboral y empresarial. Considera que el poder de veto que tienen estos sectores retrasa el proceso de muchas de las defensorías. Entiende que debería ser una prerrogativa del gobierno.

Falta de conocimiento

A 21 años de establecida la Ley de Seguridad Social, uno de los principales problemas es el desconocimiento. La gente no sabe cómo acceder a los fondos de pensiones y mucho menos cómo superar las trabas que les pone el sistema.

Un gran número de dominicanos sabe que está en una AFP. No obstante, se desconoce los aspectos que involucran el tema. Por lo que cuando solicita sus ahorros se les presentan muchos impedimentos y terminan abandonando. No tienen cómo costear las diligencias y el capital que designan no es proporcional al dinero que van a recibir.

La DIDA realiza una representación legal gratuita. Pero la inoperancia del Consejo de Seguridad Social se ha convertido en el principal enemigo de miles de personas a espera de una pensión. A todo esto, los procesos, como bien señala la directora de la DIDA, no son tan sencillos de agotar. Hace un firme llamado a las personas para que no se cansen y luchen con ellos para obtener sus ahorros de vida.