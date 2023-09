Santo Domingo, RD.- El aspirante presidencial por Alianza País y el Frente Progresista, Franc Rosario, manifestó su profundo rechazo a las medidas dispuestas contra Haití por el presidente Luis Abinader, calificándolas como desmedidas e inapropiadas.

En ese sentido, el candidato expresó que, aunque defiende la postura dominicana de que las aguas del río Masacre no sean desviadas por inescrupulosos ciudadanos haitianos para beneficio particular, estima que esta, no es razón para que el gobierno dominicano adopte medidas drásticas que puedan empeorar las condiciones de vida del pueblo haitiano, quienes no tienen responsabilidad en los desatinos de sus gobernantes y su clase política.

De acuerdo con el líder progresista, Haití necesita en este momento es solidaridad y apoyo de la comunidad internacional, dada su larga historia de sufrimiento. Rosario advierte que el cierre de la frontera dominico-haitiana perjudicaría a los ciudadanos más vulnerables de Haití y a los comerciantes dominicanos. Además, señala que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, solo superado por Estados Unidos

Reiteró que Haití es un país que necesita de solidaridad y que la comunidad internacional acuda en auxilio.

El Aspirante presidencial de Alianza País entiende que el gobierno dominicano ha desaprovechado la oportunidad de incrementar el comercio con Haití.

