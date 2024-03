ASOFER y Compromiso Santiago se unen; impulsarán nueva regulación de energías renovables

Alinearán posiciones a favor de la nueva regulación de energía renovables.

Santiago, RD.- Compromiso Santiago en conjunto con la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (ASOFER), realizaron un conversatorio para alinear posiciones en favor de que la nueva regulación para energía renovables.

Aseguraron que las propuestas están bajo estudio en la Superintendencia de Electricidad (SIE) de la República Dominicana. Esto, para que sea una pieza que siga estimulando este tipo de energías en beneficio para todos los dominicanos.

Según Marvin Fernández, presidente de ASOFER, informó que la semana pasada dicha asociación comunicó a la SIE sus propuestas de cara al nuevo reglamento, y que este tipo de encuentros con Compromiso Santiago solo busca poder socializar las mismas.

“Nosotros estamos a favor de una nueva regulación que apueste a la sostenibilidad y la transparencia; donde se mejoren aspectos de distribución que en efecto son oportunidades de mejoras del sistema actual y que haya procesos más expeditos y menos burocracia; pero donde, sobre todo, garanticemos que se siga estimulando la instalación en el país de sistemas de energía renovables tanto a gran escala, como para aquellas personas que desean instalar sistemas en sus casas para autoconsumo” Explicó Fernández.

Desde ASOFER ven como positivo el llamado a consulta que ha hecho la SIE a todos los sectores involucrados para escuchar sus propuestas.

ASOFER sobre energía solar en República Dominicana

La ASOFER establece que, los 350 MW de potencia instalada de energía solar que hay en generación distribuida en la República Dominicana, ahorraron al sistema eléctrico nacional aproximadamente 200 millones de dólares en el 2023, ya que sin esa energía producida en techos de hogares se hubiera tenido que encender plantas de combustibles fósiles, con las cuales la generación es más cara para el Estado.

Aportes de Compromiso Santiago y ASOFER

Compromiso Santiago y ASOFER continuarán aportando positivamente en favor de que la SIE pueda concluir este nuevo reglamento próximamente, y contribuir junto al Estado en el fomento de las energías renovables.

Sobre Compromiso Santiago

Compromiso Santiago es espacio que agrupa a la Asociación para el Desarrollo, Inc., la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc., la Asociación de Comerciantes e Industriales ACIS, Inc., la Asociación de Empresas de Zona Franca del Cibao, Inc. Así como también, la Asociación de Industriales de la Región Norte, Inc., el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Inc. y la Corporación Zona Franca Santiago, Inc.