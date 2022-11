Santo Domingo, RD. – La Oficina Nacional de Estadística (ONE) confirmó este domingo que al menos cuatro empadronadores fueron asaltados en el sector El Tamarindo, Santo Domingo Este.

La información la ofreció Victor Romero, encargado del departamento de Censos de la ONE, quien también aclaró que los censistas no fueron despojados de sus instrumentos de trabajo, tales como chalecos, tablets, gorras e identificación, debido a que en el momento del atraco no contaban con esos equipos, sin embargo, sí fueron despojados de artículos personales.

Leer tambíen: Senador Eduardo Estrella llama a la población respaldar Censo

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, carteras, celulares, entre otros.

Romero indicó que “no le robaron la indumentaria porque eran de los que no tenían todavía los 500 kits; pero sí les robaron los celulares a esas personas y le robaron dinero en efectivo”.