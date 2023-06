Arajet abrirá nuevas rutas desde Santo Domingo a Toronto, Argentina y Chile

Puedes leer: Arajet siembra más de dos mil árboles en jornada de Reforestación en Valle Nuevo

La línea aérea Arajet sigue expandiendo sus operaciones a otros destinos y mercados y este mes de junio abrirá nuevas rutas, entre ellas la de Santo Domingo/ Toronto; la ruta Santo Domingo/Argentina y Santo Domingo/Santiago de Chile.

Concretamente, las operaciones comenzarán a partir de octubre, como parte de un proceso que estará antecedido por las ventas hacia los citados puntos geográficos del mundo.

“Son las nuevas rutas que estamos hoy día trabajando para empezar a venderlas”, informó el presidente de la empresa, Víctor Pacheco Méndez, en la entrevista especial elCaribe-CDN.

Katherine Hernández, Alba Nely Familia, Félix García C., Víctor Pacheco Méndez, Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes y Martín Polanco.

En ese encuentro se habló “largo y tendido” sobre la empresa de aviación comercial dominicana y sobre el trayecto recorrido desde su inauguración, a mediados de marzo del año 2022.

Los números obtenidos desde entonces en materia de transportación de pasajeros ofrecen una idea importante sobre lo que ha estado ocurriendo: En Arajet han volado a la fecha poco más de 250 mil pasajeros. Lo han hecho no desde un país específico, sino que, por ejemplo, la gran sorpresa ha sido Centroamérica, que ha representado una gran oportunidad.

República Dominicana no tenía conexión con esa región del mundo; conectarla con Guatemala, San José-Costa Rica, El Salvador y otras naciones, ha dado la oportunidad a los dominicanos de poder viajar a esos destinos sin necesidad de contar con una visa y con precios económicos.

Un dominicano puede –ida y vuelta- llegar con 279 dólares con impuestos incluidos. “En ese sentido, muchos dominicanos han aprovechado la oportunidad. Y si medimos de dónde se origina el tráfico, estamos en un momento en que vemos que es 50 y 50; lo que es sumamente beneficioso en el intercambio comercial entre esas naciones y República Dominicana”, apuntó Pacheco Méndez.

Y agregó: “Si solo fueran dominicanos quienes viajan a los países de Centroamérica, entonces sería más beneficiosa la línea aérea para los países centroamericanos, pero al tenerlos cincuenta y cincuenta, nosotros también estamos recibiendo una gran cantidad de emprendedores, de turistas, de empresarios, viajeros de negocios y otros, que antes de que existiera Arajet tenían que pagar 1,200 dólares y tenían que hacer trayectos de catorce y dieciséis horas para poder llegar a esos países”.

Aseguró que la llegada de Arajet al mercado ha resuelto el problema de la conectividad, con conexiones directas y pasajes económicos para que un segmento más importante de la población tenga también la posibilidad de viajar.

Recordó que cuando Arajet comenzó se comprometió a democratizar la aviación y ha levantado esa bandera.

“Nuestros competidores, que tenían esos precios a 1,200 dólares, han abrazado nuestra lucha y también están ayudando a democratizar la aviación, porque ellos ahora tienen precios a 300 dólares. Nos sentimos muy felices de ver cómo todas las regiones a las que estamos volando, el efecto Arajet lleva una campaña que sin duda va a ayudar a que todo el mundo tenga la oportunidad de viajar en un avión«.

Víctor Pacheco Méndez estuvo acompañado de Manuel Luna y Otto González. – Felix de la Cruz

Mirada ampliada, lo que hay

En conjunto, las aerolíneas con sede dominicana, de acuerdo con estadísticas oficiales (base de datos del Instituto Dominicano de Aviación Civil –IDAC-), transportaron un total de 45,669 pasajeros en mayo de 2023.

Arajet, la aerolínea con mayor actividad con sede en suelo dominicano, representó el 68 % del total, con 31,008 pasajeros. La expectativa es que para fin de año Arajet esté transportando una mayor cantidad de pasajeros, dado su plan de expansión a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, además de que la empresa espera duplicar su flota de aviones, de cinco a diez.

Si bien Arajet inició sus operaciones hace menos de un año calendario, ya es la aerolínea con mayor actividad en los siguientes mercados: República Dominicana en conexión con México, Antillas Neerlandesas, Jamaica, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Ecuador.

Víctor Pacheco Méndez acudió a la entrevista en compañía de Otto González, jefe de Gabinete de Arajet, y Manuel Luna, vicepresidente externo de Comunicaciones. Escuchado atentamente por ambos, el presidente de la línea aérea, resaltó: “Cuando la oportunidad se junta con la preparación, grandes cosas pueden suceder”.

Dijo que empezar una empresa en el año 2022, que no fuese sensible al tema del cambio climático (Arajet lo es) y a tener compromisos reales de sostenibilidad, no era una empresa en la que él podría creer. Pacheco Méndez se refirió a ese aspecto respondiendo a una pregunta inherente a la visión de sostenibilidad que posee la empresa.

“En ese sentido, los parques naturales de República Dominicana son los que enaltecemos, poniéndoles nombres a las aeronaves que utilizamos. Pero también tenemos un programa de voluntariado, inaugurado la semana pasada”, expuso.

Como parte de esa apertura del capítulo de responsabilidad social a la que se refiere, una gran cantidad de empleados de Arajet acudió a reforestar a Valle Nuevo. “Y seguimos pensando fuera del cajón cómo nosotros podemos, como empresa responsable, promover que se pueda hacer turismo; pero un turismo consciente en el que se respete el medio ambiente”, apuntó.

Amigable al medio ambiente

Cuando se pensó en Arajet, cuando el proyecto era posiblemente una simple idea, el primer elemento que se consideró fue el de tener acceso al avión más amigable con el medio ambiente, que es precisamente el que opera la aerolínea (el 737 Max 8).

Es el avión de última generación más moderno, que menos carbono emite, que tiene un veinte por ciento de ahorro de combustible, comparado con los demás competidores, pero además tiene 40 por ciento menos de polución sónica.

La polución sónica en un avión se refiere al ruido excesivo y perturbador que se genera durante el vuelo de la aeronave. El ruido producido por los aviones puede tener impactos negativos tanto en las personas que se encuentran dentro de esos aparatos, como en las comunidades que residen cerca de los aeropuertos o debajo de las rutas de vuelo. Es lo que está evitando Arajet con el uso de los modernos aviones que citó su presidente.

“Combinando todo eso hemos logrado que Arajet sea una empresa que, además de querer resolver el problema de la conectividad y de los pasajes caros, lo haga de manera responsable” dijo Víctor Méndez Pacheco. El proyecto de aviación comercial apunta a colocar República Dominicana a nivel de Panamá, de una aerolínea por ejemplo de Fort Lauderdale o de Colombia, para hacer que la aviación comercial crezca y que el país tenga conectividad.

La entrevista especial, que incluye un almuerzo, es una tradición de cada semana.

El pasajero se ahorraría 1,300 dólares

Víctor Pacheco Méndez habló con bastante optimismo sobre la empresa y no vaciló en hacer un anuncio que para los usuarios de los servicios aéreos suena muy atractivo: Garantizó que con cielos abiertos (en este caso con Estados Unidos), Arajet ofrecería vuelos a Nueva York a 400 dólares, desde Santo Domingo y desde Santiago.

Un pasaje aéreo a Nueva York en otras aerolíneas cuesta US$1,700, lo que indica que con Arajet el pasajero pagaría US$1,300 menos. Equivale a decir que tendría un alivio sustancial para sus bolsillos, cuando decida visitar a un amigo o familiar, o cuando simplemente tenga que viajar por alguna diligencia a “La Gran Manzana”. Los acuerdos de cielos abiertos son tratados bilaterales entre países que liberalizan y facilitan las operaciones de las aerolíneas, eliminando restricciones y barreras en cuanto a las rutas, frecuencias y capacidad de los vuelos entre las dos naciones.

Por: Martín Polanco / elCaribe