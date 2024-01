Apresan hombre por desaparición de su hijo de 5 meses de nacido; contacto 809-672-8448

Santo Domingo, RD. – Una madre denunció que su pequeño hijo de 5 meses de nacido permanece desaparecido desde el 18 de diciembre, luego de habérselo entregado al padre del menor, de quien tiene dos meses de separada.

Con desesperación, Brandy Yuleisi Rosario Astacio madre del bebé, manifestó este lunes, que su hijo está desaparecido tras su padre habérselo llevado el pasado 15 de diciembre para quedarse con él.

“Él quedó de entregármelo el miércoles y él, el miércoles, puso un estado dizque, (Yulián, no sé cómo lo hice. Vuela). Yulián es mi bebé. Entonces, él me dijo, tienes hasta la siete, para que vengas a ver tu bebé por última vez. Yo fui con mi papá y él nos pasó por el lado, y no se quiso detener, porque pensó que lo iban a agarrar”, dijo Brandy Yuleisi.

Añadió que junto a las autoridades se han dirigido a tres ubicaciones que el padre ha indicado como el lugar donde el menor se encuentra enterrado, pero no ha sido posible hallarlo.

Dice haber recibido una llamada de alguien que alega qué vio a su hijo

Informó a CDN que recibió una llamada de una persona que supuestamente vio el bebé con un señor mayor en la estación Concepción Bona del Metro de Santo Domingo, este sábado, alrededor de las 4 de la tarde.

“Yo le pedí a la Fiscalía que me buscaran la cámara y me dijeron que si. Ahorita me llamo un magistrado, no sé cómo se llama, y me dijo que el miércoles tengo que estar en el palacio. Y yo le dije que si me podían buscar la cámara para yo reconocer mi bebé, saber si o no es él. Él (el magistrado) me dijo que eso no les pertenece.”, expresó la madre del infante desaparecido.

Indicó que se separaron hace dos meses por supuestos maltratos y tras la ruptura, José Anibal Capellán, padre de la criatura, la había amenazado con hacerle daño. Por lo que se encuentra guardando prisión.