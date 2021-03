Apresamiento de Omega es por violentar libertad condicional por caso de violencia de género

Santo Domingo,R.D.-La Fiscalía del Distrito Nacional informo que apresó a Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, por haber incumplido con los requisitos de la libertad condicional que le otorgó un juez por el caso de violencia de género contra su expareja, Sahira Valerio.

La Fiscal Titular, Rosalba Ramos, indicó a CDN que Omega no acudió a ninguna de las charlas del Centro Conductual para Hombres que le impuso la jueza Marlene de los Santos, cuando le otorgó la libertad condicional, en diciembre del 2018.

“El imputado no ha acudido a ninguna de las charlas a las que se le ha convocado. Durante la pandemia esos procesos se detuvieron, pero tan pronto los servicios judiciales se reactivaron el imputado fue convocado, pero no ha acudido y no ha dado justificación alguna para el incumplimiento”, explico Ramos.

Asimismo, la fiscal del Distrito Nacional informó que los abogados de Omega no han depositado ante el Ministerio Público el acuerdo al que él habría llegado con el chofer de carro público con el que escenifico un incidente en que lo amenazó con un arma, por lo que también el artista es investigado por ese hecho.

Indicó que se evalúa si hubo violación a la Ley de Armas, con un video, para determinar si el arma era eléctrica o de fuego, aunque el chofer agredido y el abogado de Omega insisten en que es eléctrica; eso debe ser investigado con las evidencias que tiene el Ministerio Público del caso.

Adelantó que la Fiscalía ha solicitado al Ministerio de Interior y Policía si tiene información de que Omega tiene registro de arma de fuego, porque eso ayudará en las pesquisas.

Rosalba Ramos informó que por la violación a la libertad condicional Omega o El Fuerte, como es conocido también en el ámbito artístico, será presentado ante un juez de ejecución de la pena.

El pasado 27 de diciembre del 2018, la jueza Marlene de los Santos estableció que Omega tendrá que cumplir algunas condiciones, entre estas no usar armas de fuego, no tomar bebidas alcohólicas, abstenerse de ir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, así como no reincidir en delitos igual o distinto por el que fue condenado y asistir a las referidas charlas.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó en 2016 a Omega a cinco años de prisión con suspensión condicional de la pena por violencia intrafamiliar contra de su pareja, Sahira Valerio.