Antoliano Peralta: “Abinader no está interfiriendo en aprobación del Código Penal”

Santo Domingo, RD.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró este jueves que el presidente de la República Luis Abinader no va a interferir en la voluntad de los legisladores en cuanto a la aprobación del Código Penal.

Durante una entrevista, Peralta expresó que el Código Penal no se ha aprobado por la implicación del tema ideológico del aborto.

Explicó que: “el presidente no ha hecho nada para que el Código no se apruebe, ha dicho a los legisladores que actúen según su conciencia porque el tema del aborto tiene una implicación ideológica y él es muy respetuoso de eso”.

“No hay cambios sociales que no generen reacciones”, añadió el consultor jurídico.

Por otro lado aclaró que los miembros de la Cámara de Cuentas aún no están inhabilitados de sus funciones ya que aún no ha sido acogida la solicitud que hizo la comisión de un juicio político.

“El PRM, dijo que aprobaba el juicio político y fijó su posición de que haya o no mayoría, aprueba el juicio político”, dijo.

Debilidades en la Cámara de Cuentas

Asimismo Antoliano Peralta afirmó que la debilidad de la Cámara de Cuentas no afecta al gobierno sino al Estado dominicano como si, ya que cuando una de las piezas de una maquinaria falla, entra en crisis la maquinaria completa.

“El presidente estará sometiendo un proyecto de ley para ampliar las atribuciones de la Contraloría, para fortalecer el control interno«, informó Peralta.

Al ser entrevistado en el programa Matutino Su Mundo, lo cuestionaron sobre la nueva repostulación del presidente Abinader, el consultor jurídico manifestó que, no se ha hablado del tema donde él esté. Pero que él sí estaría de acuerdo con la reelección, por el “crecimiento democrático y positivo” que ha tenido Abinader.

“Un período de gobierno a medias donde no se ha podido desarrollar plenamente todo lo que se quería y donde hay una serie de obras que están por terminarse, yo siento que el país necesita que este presidente termine felizmente su período de gobierno y que reenganche para terminar su obra”, sostuvo Peralta.

Añadió que, “dentro del partido del PRM, yo tengo una función, soy secretario legal del partido, lo que me hace a mí no ser muy vehemente con relación a la situación interna de los aspirantes”, por lo que prefiere no dar ninguna opinión sobre los aspirantes a presidente del partido y reafirmando su apoyo a la reelección.

Creación del Ministerio de Justicia

En cuanto a la propuesta de la creación del Ministerio de Justicia, Antoliano Perata explicó que la propuesta original contemplaba que el Ministerio de Justicia se encargara de regentear el sistema penitenciario y trazar las políticas del Estado contra el crimen, cuyas atribuciones las tiene el Ministerio Público.

Informó que el gobierno central busca un Ministerio Público totalmente independiente, donde no se tenga que tocar o revisar las tareas que haga este, que es uno de los objetivos de la reforma constitucional.

Asimismo añadió que, la decisión del Poder Ejecutivo de crear el Ministerio de Justicia es hacer todo lo que la constitución le permita hacer sin modificarla y busca despojar al Ministerio Público de todas las tareas administrativas que no tienen que ver con su función de justicia, para dejar al procurador y a los fiscales que hagan su labor como tal.

“No es responsabilidad del presidente el haber escogido al equipo del Ministerio Público que se pudo encontrar en el momento para nombrar. Si la procuradora Miriam Germán no actuara con independencia no es responsabilidad del presidente”, aseveró.

Al hablar sobre los miembros del PRM que se ha visto involucrados en casos de corrupción, Peralta agregó que en justicia es muy diferente un comentario a un expediente. Por lo que “hay que tener cuidado con los rumores”.

A Antoliano Peralta se le preguntó sobre el tema de que los miembros del partido podrían depurarse por la embajada de Estados Unidos, dijo que la sobre transparencia no es de preocuparse ya que esto no afecta la democracia.