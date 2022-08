Ante casos de violencia psiquiatra asegura se debe promover cultura de buenos tratos

Santo Domingo, RD.- El psiquiatra José Miguel Gómez, al tratar el tema de los casos de violencia ocurridos en el país estos últimos días aseguró que se debe activar un desmonte del sistema de creencias a través de tratamientos y promoviendo la cultura de los buenos tratos, el trátame bien, la paz y no me dañes no te daño, «yo pienso que la República Dominicana puede empezar en el nivel de prevención«.

Expresó que también se deben implementar de forma eficiente los modelos de prevención porque de no desmontar el porte y tenencia de arma de fuego, no trabajar los indicadores sociales que generan esa violencia, el país continuará registrando los indicadores altos de asesinatos, feminicidios y otros hechos de muerte.

«Que usted cuando tiene un conflicto esa es la forma en que tiene que resolverlo, de forma violenta, y eso es negativo«, añadió el psiquiatra.

José Miguel Gómez dijo además que «la gente en el efecto del alcohol, ira y rabia, se pierde la capacidad de proporcionar lo que es el estimulo respuestas, reacción contra reacción«.

Al referirse al conflicto entre el exvicealmirante Félix Alburquerque Compré y el cronista deportivo Manuel Duncan, donde el comunicador resulto asesinado, el psiquiatra afirmó que el conflicto si se pudo mediar, «si se pudo resolver, si se pudo evitar, si no hay alcohol en ninguno de los dos quizás eso no pasa. Pienso que ahí se perdió la capacidad para usted discriminar entre esa acción y reacción«.

José Gómez manifestó que se ha llegado a una cultura de intolerancia y violencia. «La cultura de violencia es cuando hay un aprendizaje social por los problemas sociales de la conflictividad que se da en la cotidianidad, la gente no usa bien el celebro, no tiene capacidad o destreza para resolver diferencias«

Entre tanto, aseguró que muchos de los casos de homicidios, feminicidios y violencia social registrados en el país pudieron prevenirse.

Al referirse al caso del cabo de la policía Esteban Javier Cora, quien frustrado porque su expareja se negaba a la reconciliación, decidió arrancarle la vida dijo que «ese cabo habita tenido varias denuncias por violencia social, le habrían quitado el arma de fuego dentro de la institución y lo habrían separado por un tiempo. Pero no, lo dejaron ahí, nadie le trabajo su psiquis, su esfera emocional y mental. Simplemente lo vieron como un miembro de la Digesett violento y hoy mira el resultado«.

Agregó que ese sistema de creencia de que cuando se tienen problemas hay que resolverlo de forma violenta, ese machismo, esa forma de pensar, «eso hay que desmontarlo, y estas dos muertes, fíjate que las dos pudieron evitarse«.

Finalmente, aseguró que debemos aprender a tolerar y aceptar las diferentes formas de pensar de los demás, «en las sociedades la gente vive con diferencias y desacuerdos, tienen adversidades, crisis, que se da como un fenómeno dinámico de diferencias, se dan en los trabajos, en las parejas, en las familias, donde quiera. En República Dominicana se esta demostrando que ha medida que hay diferencia la gente resuelve con violencia«.