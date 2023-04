Amenazan con cerrar la Escuela Básica Los Yayales en Nagua por grietas en aulas

Nagua, RD.- Padres de estudiantes de la Escuela Básica los Yayales, dan hasta el martes para que el Ministerio de Educación le de una respuesta a la problemática de las grietas producto de los temblores de tierras que se han generado en esa demarcación.

Los padres, Raquel Paula Flores, José y Sagrario Reynoso, expresaron qué hace mucho tiempo están con ese problema y el temor de que con estos temblores de tierra que están ocurriendo se desplome el techo de la escuela, ya que no tiene ni columna y las grietas están por todas partes en todas las paredes de los cursos.

Indicaron que ya en los cursos de segundo hasta sexto no se está dando clases por el temor de que se desplome el techo y allá una tragedia que llevé el luto a la comunidad de los Yayales, del Distrito Municipal de San José de Matanzas, de Nagua.

Los padres hicieron un llamado al ministro de Educación, Ángel Hernández, que tome carta en el reclamo, ya que sus hijos están en peligro porque las aulas están todas agrietadas y están cansados de ir al Distrito Educativo 14-01 en Nagua, que dirige Franklin Duarte, y eso es promesa y promesa y nada de respuesta.

Dijeron que de no atender el reclamó el martes no enviarán sus hijos a la escuela y cerrarán la puerta con candado porque es mejor no dar clase y no que vaya el luto a la comunidad si se desplome el techo dónde están los estudiantes recibiendo docencia.