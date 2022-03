Altas compras de gasolina del gobierno favorecieron a una sola empresa

Una de las instituciones fue la Policía Nacional. Esta gastó para la adquisición de tickets de combustibles, mediante 13 procesos de excepción, aproximadamente 120 millones 759 mil pesos. Es decir, que en más de una docena de procesos de compras de gasolina solo participó y fue adjudicada la empresa Sunix Petroleum.

La excepción en el año 2018 estaba a la orden del día en la Policía Nacional, para la fecha dirigida por Ney Aldrin Batista. Esa institución celebró procesos con muy pocos días de diferencia. El 31 de junio del 2018 compró 54 millones 058 mil 637 pesos en combustible.

También, 26 días antes bajo la misma modalidad, con SUNIX Pretoleum, como único oferente compró 14 millones 300 mil 400 pesos.

¿Pueden ser las compras de gasolina un proceso de excepción?

Las adjudicaciones descritas anteriormente no se justifican. En el país, para el año 2018, existían más de 40 empresas mayoristas distribuidoras de combustibles. Así lo explica el ex presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Juan Ignacio Espaillat.

"No es normal. En el año 2019 aquí teníamos más de 45 distribuidas mayoristas y las 1050 estaciones de servicios que pudieron haber participado. Por lo tanto, no es normal que existiera un solo ofertante. Es ilógico que sólo participe una, no conocía de ese tema, pero es un tema que hay que observar", aseveró Espaillat.

De acuerdo con Compras y Contrataciones, un proceso de excepción solo nace para cubrir situaciones imprevisibles, emergencias y demás necesidades excepcionales.

Para el abogado Pedro Vicioso, experto en compras públicas, estos procesos de compras de combustibles se dan de forma dirigida. Principalmente debido a que las instituciones públicas tienen un banco de suplidores que deberían consultar.

"La institución tiene la obligación de por lo menos acceder a los bancos de oferentes para presentar la oportunidad de negocio. Si no cumplen con este requisito podemos inferir que están haciendo una compra dirigida" explica el abogado.