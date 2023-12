Alexis Andrés Gómez Geraldino en las Vistas Públicas del CNM

El aspirante a juez del Tribunal Constitucional (TC), Alexis Andrés Gómez Geraldino, opinó durante la entrevista en las Vistas Públicas que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que todas las huelgas que se realizan tienen dos objetivos; uno es exigir la reivindicación de derechos y el otro es hacer daño.

Luego de la pregunta sobre su opinión acerca de la sentencia 64-19 de esa alta corte, la cual establece que «el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, recaudos y límites».

Gómez Geraldino sostuvo que «en el último congreso que se hizo de Derecho de Trabajo recientemente, se dejó claramente establecido que las huelgas tienen dos fines: uno, reivindicación de derechos; y dos, hacer daño. Todo aquel que hace una huelga, no solo en nuestro país, tiene un objetivo, reivindicar derecho y hacer daño, si no hace daño, no tiene ningún sentido. Todas las huelgas al final lo que producen es daño. Ahora, ¿Dejamos de hacerlas? No, porque es un grito cuando no se le escucha».

El derecho a huelga es un derecho fundamental

Para Gómez Geraldino, el derecho a huelga es un derecho fundamental, al igual que los derechos a la educación y a la salud.

Afirmó que en la sentencia, «el TC hizo un análisis de ponderación mediante uno de los métodos que se llama -Método de ponderación cuando hay conflictos o enfrentamientos entre diversos derechos fundamentales-«.

«El TC en ningún momento dijo que un derecho prevalecía sobre otro, sino que se valió del método de ponderación, ahora, ¿Qué resulta? que el derecho a la huelga está proscito para los derechos esenciales como derecho a la vida, derecho a las necesidades básicas, y así lo estableció el TC», agregó.

El jurista señaló que «en el test de ponderación que hizo en la sentencia, señaló y dejó claramente establecido que la huelga, al ser reiterativa, al ser prolongada, y cuando se hacía el análisis de ponderación se evidenció que estaba afectando el derecho a la educación de los niños menores de edad».