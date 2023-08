Alcaldías del Gran Santo Domingo activan Comités de Emergencia ante paso de tormenta Franklin

Santo Domingo, RD.- Las alcaldías del Gran Santo Domingo activaron sus Comités de Emergencia debido al paso de la tormenta tropical Franklin y declararon que se mantendrán en sesión permanente para coordinar las acciones preventivas y de repuestas.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Aza, garantizó un canal de comunicación directa con los gobiernos locales. Esto, con el fin de mitigar el impacto del fenómeno climático.

Con la activación de sus planes de Prevención y Mitigación de desastres, las principales alcaldías ponen a su personal a disposición. Reforzando la capacidad del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las brigadas que se encargan de los operativos de limpieza.

El llamado de los gobiernos locales a la población es no sacar basura y no lanzar desechos a las calles. Esto, para no agravar el problema del drenaje pluvial.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana reiteró la importancia de las labores preventivas para mitigar los daños que pudiera causar el fenómeno.

De acuerdo con los organismos de protección civil, las lluvias de la tormenta Franklin podrían duplicar las ocurridas el pasado 4 de noviembre. La misma dejó al menos 8 muertes en el Gran Santo Domingo e inundaciones sin precedentes.