Santo Domingo, RD.- El alcalde del municipio Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, quien renunció recientemente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), este martes lo juramentaron en el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Cristian Encarnación arremetió contra su antiguo partido e insistió en que lo maltrataron. Expresó que está con el partido de José Francisco Peña Gómez.

Aquí estamos hoy donde no están los popis, donde no nos quitan para poner a un español, donde no nos asquerosean.

Cristian Encarnación, alcalde del municipio Los Alcarrizos