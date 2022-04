Santo Domingo, RD.- Al menos 10 personas han perdido la vida debido a la acción legal de los agentes de la Policía Nacional entre enero y abril del año en curso. La víctima más reciente es Jose Gregorio Custodio, de 38 años de edad, así lo dio a conocer Julissa Céspedes en un programa del Reporte Especial.

La investigación establece, que esta es una práctica recurrente de la Policía. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República entre el año 2015 – 2021 al menos 923 personas han perdido en circunstancias que no siempre son esclarecidas.

“La comisión lo ha dicho y tiene datos, de que la principal empresa creadora del sicariato en la República Dominicana, es la Policía Nacional, tenemos evidencias, tenemos pruebas" así, lo establece Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El informe periodístico indica que, solo en el mes de abril, más de dos jóvenes han muerto a mano de los agentes. Una de ellos, es Luis Andrés Estévez, de 22 años, quien era chófer de una ruta de transporte público en Dajabón. El hecho ocurrió durante una discusión no esclarecida con el raso Edy Vargas, agente del Cesfront perdió la vida tras permanecer un mes en estado crítico en un hospital.

Familiares de Estévez aseguran que el oficial le disparo debido a que este le pidió que no le quitara dinero a nacionales haitianos que este trasladaba y que estaba al día con su documentación. Por el hecho el raso Edy Vargas cumple 3 meses de prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación publicada por CDN, también perdió la vida a mediados de abril, Franklin Núñez, de 20. Murió cuando una patrulla se apersonó a una trifulca en Villa Alacrán en La Romana, durante el altercado, una joven resultó herida de arma blanca. Por lo cual, los agentes procedieron a detener a dos personas y, al retirarse, una multitud supuestamente agredió a los oficiales con piedras y botellas, estos hicieron varios disparo, causándole la muerte a Franklin Núñez.

Familiares y amigos del occiso dijeron que los tiros realizados por los oficiales no fueron al aire, sino que estos dispararon a matar.

Denuncia de abuso de agentes de la Policía en Ocoa

A esta lista se suma la muerte de Jose Gregorio Custodio, de 38 años, quien fue detenido y llevado a un destacamento la madrugada del domingo. Y la noche de ese mismo día fue llevado al hospital de San José, donde exhalo su último respiro.

La madre del hoy occiso, Milanda Custodio, afirmo que cuando vio a su hijo en el hospital este le dijo: “Milanda me estoy muriendo, y me muero, no me pueden topar, tengo un dolor en todo el cuerpo, a mí me masacro la Policía”

Una nebulosa y hermetismo envuelve las muertes a manos de los agentes policías, son miles la vida que se han perdido debido a las acciones de los policiales, y aparentemente es un mal de nunca acabar.

Puede leer: