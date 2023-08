En condiciones escasas vive Francelys Ceballos Rosario, una adolescente de 14 años, de la provincia de San Cristóbal. Actualmente se encuentra confinada permanentemente en las cuatro paredes de su habitación. Esto, debido a un extraño padecimiento.

Francelys nació con el síndrome de moebius, una enfermedad hereditaria que le impide articular palabras, razonar y que además le produce mucha imperatividad. Por esta razón le tuvieron que construir un cuarto especial, para resguardar su vida.

La enfermedad, según los especialistas, se puede controlar con tratamiento, sin embargo no tiene cura, motivo por el que su madre, Franchesca Rosario, vive luchando día a día con su hija.

Quizás con un buen tratamiento, yo tengo fe de que ella puede mejorar, pero al yo ser una persona de bajo recursos. No tengo ayuda con el papá. El papá no me ayuda, se me está haciendo imposible tratarla no los médicos.

Franchesca Rosario