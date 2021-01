Adofintech celebra avances de primera gestión y recibe nueva junta directiva

Continuará trabajando por la inclusión financiera

Santo Domingo, RD.- La Asociación Dominicana de Empresas de Fintech (Adofintech) celebró los resultados alcanzados durante sus primeros dos años de existencia, desde mayo de 2018, a la vez que dio la bienvenida a una nueva junta directiva presidida por Miguel Ángel Adames, en el marco de la IV Asamblea General Ordinaria de la Asociación, realizada de manera virtual el lunes 18 de enero.

En su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente de AdoFintech destacó el gran compromiso que tienen las empresas fintech con la sociedad dominicana en el proceso de recuperación económica en el que nos adentramos, así como la importancia de su participación y estrecha colaboración con el sector público y privado para el crecimiento y posicionamiento de la República Dominicana como un actor económico de influencia en la región.

El presidente saliente, Manuel Grullón Hernández, destacó el rápido crecimiento de la membresía de AdoFintech, que pasó de 19 miembros fundadores, en mayo de 2018, a un total actual de 102 empresas.

¨Esta nueva gestión asume el compromiso de continuar trabajando con la inclusión financiera como norte, incrementando la visibilidad y el alcance de nuestras fintech y de las nuevas tecnologías, para dar acceso a servicios financieros y de seguros a la población dominicana que ha estado tradicionalmente excluida, ayudando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible¨, subrayó Miguel Adames.

Durante la asamblea, Manuel Grullón Hernández, presidente saliente de la asociación, presentó su informe de gestión, señalando los principales logros alcanzados durante su mandato.

AdoFinTech ha realizado una amplia e importante labor de difusión sobre temática fintech a través de más de 100 actividades desarrolladas durante los últimos dos años, destacando la celebración de dos ediciones de Dominicana Fintech Forum, las reuniones de las mesas de trabajo, la celebración de seminarios, webinarios y talleres abiertos al público, actividades de integración para sus asociados y la participación de los miembros de su Junta Directiva en charlas y paneles nacionales e internacionales.

Asimismo, la asociación se ha esforzado por educar a la población y a las empresas dominicanas, aportando conocimientos sobre el sector Fintech local a través de varias publicaciones, tales como: el Directorio Fintech y el Libro Blanco de la Firma Electrónica, una guía para las personas y empresas sobre la implementación de la firma electrónica, como forma de simplificar y agilizar los procesos administrativos de su día a día.

Asimismo, AdoFinTech ha desarrollado y difundido un Código de Buenas Prácticas y su primer adendum para la vertical de créditos digitales, en consonancia con la normativa legal vigente ¨con el objetivo de promover la confianza y la ética como método de autorregulación que brindará tranquilidad, seguridad y legitimidad a socios de la asociación con sus consumidores finales¨, puntualizó Grullón Hernández.

AdoFinTech comunicó que la nueva directiva de Adofintech está compuesta por: Miguel Adames, Presidente (Mercofact, S.A.), Santiago Camarena, 1er Vicepresidente (Mercado Electrónico Dominicano), Alan Muñoz, 2do Vicepresidente (Finnovation Labs, S.R.L.), Ernesto Sánchez, Tesorero (Copel Retail Solutions, S.R.L.), Yan Piero Núñez Del Risco, Vicetesorero (Scotiabank), Natachú Domínguez, Secretaria (OMG, S.A.S), María Waleska Álvarez, Vicesecretaria (NAP Del Caribe Inc.), Samuel Ramírez, Vocal (Avance Capital Dominicana, Ltd), Gina Lovatón, Vocal (Voxel Caribe S.R.L.), Jorge Mancebo, Vocal (Avisor Technologies Caribe, S.R.L.), Salman Brache, Vocal (Rosente Group, S.R.L.), Fausto Pimentel, Vocal (Point Payments, S.R.L.) y Manuel Grullón Hernández, en calidad de Pasado Presidente (GCS Systems, Ltd).

Sobre Miguel Ángel Adames

Licenciado en Contabilidad y Finanzas, con especialidad en Factoring Local e Internacional, Confirming, Forfaiting and Leasing. Es el Gerente General y fundador de Mercofact.com “Mercado de Comercio Electrónico de Facturas”, plataforma de factoring electrónico, así como Gerente General y Fundador de Merlata (Mercado Latinoamericano de Activos) y su plataforma eAlcontado.com para el confirming electrónico. Ambas plataformas están especializadas en la capitalización de las MiPymes. Adicionalmente, es miembro y fundador de la Asociación Dominicana de Factoring (Adofac).

Sobre AdoFinTech

La Asociación Dominicana de Empresas de FinTech (AdoFinTech) es la primera asociación dominicana de empresas de tecnologías financieras. Tiene como misión promover el desarrollo del mercado de la tecnología financiera (fintech - financial technology) en la República Dominicana, a través de un ambiente en el que se favorezca la integración de los principales actores del sistema financiero, catalizar la inclusión financiera en el país y posicionar a la República Dominicana como referente en materia de fintech de la región.