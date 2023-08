Santo Domingo, RD. – Ante la preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana que manifestó al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el congresista Michael McCaul, abogados locales se sumaron a las críticas. Otros aseguran que se trata de los frutos del lobismo que puso en marcha el imputado en el caso Calamar, Donald Guerrero.

El abogado Marino Elsevyf aseguró que en el país la prisión ha dejado de ser una medida expcional y se ha convertido en una regla. Comparte la preocupación que expresó al Departamento de Estado el congresista estadounidenses Michael McCaul sobre la prisión preventiva.

No obstante, entiende que la iniciativa del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU se enmarca dentro del lobby que realiza Donald Guerrero. Esto, según explió, para que los jueces dominicanos varíe su medida de coerción.

Ahí están los resultados del lobismo norteamericano, pero evidentemente que aquí hay un 80% de presos preventivos, y el carácter discrecional que tiene el Ministerio Público, hay que limitarlo, porque no puede ser que las reglas sea la prisión y que la libertad sea la excepción. Constitucionalmente riñe con nuestros principios constitucionales. La regla tiene que ser la libertad y la excepción es estar preso.

Nosotros no lo encontramos extraño, porque lo nuestro no le importa ni siquiera lo que está pasando con sus ciudadanos en los tribunales del país, mucho menos a lo de fuera. Pero eso no es nuevo. La denuncia sobre el exceso de la prisión preventiva nosotros las revisamos a diario en los tribunales, en nuestro blog, porque el Ministerio Público pide prisión preventiva para todo.

Expuso la abogada Ingrid Hidalgo.