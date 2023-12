Abogado Julio Cury denuncia camarero de restaurante clonó su tarjeta 

Santo Domingo, RD. – El abogado Julio Cury denunció que fue víctima de intento de robo, luego de entregarle su tarjeta de crédito a un camarero. El hecho ocurrió el pasado sábado en un concurrido restaurante de la Zona Colonial.

Según escribió el jurista en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, el camarero le habría clonado la tarjeta.

En el mensaje con el que hace la denuncia en redes sociales, Cury recomienda a sus seguidores que al momento de pagar con tarjetas en locales comerciales exijan que les lleven el dispositivo electrónico para cobro o verifone a su mesa.

“El pasado sábado, un camarero de un concurrido restaurante de la Zona Colonial clonó mi tarjeta, y tan pronto me fui, le dio manigueta. Exijan que les lleven el verifone a la mesa”.

El pasado sábado, un camarero de un concurrido restaurante de la Zona Colonial clonó mi tarjeta, y tan pronto me fui, le dio manigueta. Exijan que les lleven el verifone a la mesa. pic.twitter.com/XNWF3j7mEx — Julio Cury (@JuLiOCuRY) December 6, 2023

Cury publicó capturas de los mensajes que le envió la entidad bancaria de al menos ocho intentos de retiros de montos en dólares a su cuenta sin su consentimiento. Estos fueron rechazados.

Los intentos fueron por montos desde 197 hasta 3,755 dólares.

¿Qué hacer si alguien clonó tu tarjeta?

La clonación de tarjetas es una práctica fraudulenta común. Consiste en la duplicación de información almacenada en tarjetas de crédito o débito utilizando distintos métodos físicos o digitales, con la finalidad de concretar operaciones financieras ilegales a nombre del usuario afectado.

Esta práctica afecta a muchas personas todos los años alrededor del mundo.

¿Qué puedes hacer?

Cancela tu tarjeta inmediatamente: sin importar el horario, comunícate con la línea de emergencia de tu banco y cancela tu tarjeta. De este modo evitarás que los delincuentes realicen nuevas transacciones con esta.

Mantén a mano todos tus datos. Para poder investigar la clonación, tu banco te pedirá tu información personal, datos sobre tus tarjetas y cuentas, tus últimos movimientos, saldos y otros datos. Antes de hacer la reclamación formal del fraude, ten estos datos a mano, el proceso será mucho más rápido y sencillo.

Presenta tu reclamación en tu oficina más cercana: presenta tu queja formal en tu banco desde que recibas tu estado de cuenta, hasta un máximo de 3 meses después de realizada la clonación. Ahí entregarás los datos que recopilaste para empezar la investigación. En la mayoría de los casos la información que entregues será suficiente para demostrar la estafa y tu banco te reembolsará por el monto afectado por la clonación. Un agente te informará sobre la fecha aproximada en la que el reembolso será efectivo.

Solicita protección contra pérdida o robo de tarjeta: tu banco te puede ofrecer de forma opcional protección contra futuras pérdidas o robos de tarjetas. Pregunta a tu agente al respecto.

Evita que vuelva a pasar. No pagues con tarjeta en lugares poco confiables, pero si es necesario utilizarla no la pierdas nunca de vista. Cuando te devuelvan tu tarjeta después de un cobro siempre verifica que sea la tuya, confirma tu firma al dorso o cualquier seña particular que le hayas hecho. Cuando visites el cajero automático, siempre oculta el teclado cuando digites la clave de tu tarjeta, jamás la compartas con otras personas y cámbiala con cierta frecuencia, asegúrate de llevarte el comprobante impreso, si lo tiras a la basura rómpelo para que nadie pueda ver tus datos, cuando pagues por Internet no utilices redes WIFI gratuitas.