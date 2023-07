Abinader dice decisión de Kenia para ayudar a Haití es fruto de su perserverancia

Santo Domingo, RD.- El presidente de la República, Luis Abinader, reaccionó a la decisión de Kenia de liderar una Fuerza Policial para Haití que, de acuerdo con el jefe de Estado, es resultado de haber pedido ayuda insistentemente ante la comunidad internacional para resolver la inseguridad en el vecino país.

Abinader aseguró a través de su cuenta de Twitter que Kenia estará al frente de un contingente de 1000 mil policías con “apoyo de Estados Unidos”.

Alfred N. Mutua, secretario de Asuntos Exteriores y de la Diáspora de la República de Kenia, la decisión de Gobierno keniano responde a un pedido del Grupo de Naciones Amigos de Haití. Po lo que, de aprobarse en la ONU, se desplegaría un contingente de 1000 policías. Así ayudaría a la policía haitiana a restablecer el orden en esa nación caribeña.

El despliegue propuesto por Kenia solo estaría a la espera de que se obtenga un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y se lleven a cabo otros procesos constitucionales de Kenia. Desde ya convocaron a un equipo de trabajo de la policía de Kenia para realizar las evaluaciones de lugar.

“Esta evaluación informará y guiará el mandato y los requisitos operacionales de la Misión”, puntualizó el Gobierno de Kenia en un comunicado que firmó el secretario de Asuntos Exteriores, Alfred N. Mutua.

